Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Plněné žampiony se šunkou, cibulí a sýrem jsou jednoduchým nápadem na večeři i víkendové zobání

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Plněné žampiony mám ráda hlavně ve dnech, kdy člověk nechce stát hodinu u sporáku a přesto nechce večeři odbýt rohlíkem. Stačí pár větších kloboučků, šunka nebo anglická slanina, cibule a sýr, a z obyčejných hub je rázem teplé jídlo, které vypadá líp, než kolik s ním bylo práce.
Fotografie k plněným žampionům

Fotografie k plněným žampionům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Nejsou to jen houby do omáčky: Plněné žampiony promění obyčejné suroviny v šťavnaté sousto, po kterém se jen zapráší
Reklama
Další články z Cooky.cz
Švestkový koláč ze špaldové mouky s makovou posypkou: I odlehčený moučník může chutnat skvěle
Švestkový koláč ze špaldové mouky s makovou posypkou: I odlehčený moučník může chutnat skvěle
Pomalu pečená kachna s červeným zelím a kynutým knedlíkem, která stojí za trochu času navíc
Pomalu pečená kachna s červeným zelím a kynutým knedlíkem, která stojí za trochu času navíc

Když se doma peče kachna, je to hned jiný den. Já ji dělám pomalu, nejdřív dlouhé hodiny pod alobalem při...

Retro punčové řezy bez cukrářské praxe, které chutnají jako ze staré cukrárny
Retro punčové řezy bez cukrářské praxe, které chutnají jako ze staré cukrárny

Přiznám se vám, že punčové řezy pro mě dlouho patřily mezi zákusky, ke kterým jsem měla respekt. Když jsem...

Kvíz pro milovníky dobré pizzy: Kdo pozná 10 druhů podle ingrediencí, ten má znalosti italských pizzařů
Kvíz pro milovníky dobré pizzy: Kdo pozná 10 druhů podle ingrediencí, ten má znalosti italských pizzařů

Pizza patří mezi nejoblíbenější jídla na světě, ale jen málokdo skutečně zná rozdíly mezi jednotlivými druhy.

Pomalu pečená vepřová plec, která se rozpadá pod vidličkou: Šťavnaté pečené maso s křupavou kůrkou a parádní omáčkou
Pomalu pečená vepřová plec, která se rozpadá pod vidličkou: Šťavnaté pečené maso s křupavou kůrkou a parádní omáčkou

Pečená vepřová plec patří k těm jídlům, která se nedají uspěchat. Osm hodin v troubě na nízkou teplotu a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.