Plněné žampiony se šunkou, cibulí a sýrem jsou jednoduchým nápadem na večeři i víkendové zobání

Plněné mám ráda hlavně ve dnech, kdy není chuť trávit hodinu u sporáku, ale člověk zároveň nechce skončit u rohlíku a pocitu, že večeře nějak protekla kolem. Stačí pár žampiony větších kloboučků, trochu šunky nebo , cibule a sýr. Z anglické slaniny obyčejných hub je najednou teplé jídlo, které na plechu vypadá skoro až podezřele dobře vzhledem k tomu, jak málo práce si vyžádalo. Když k nim přihodíte na ten samý plech i brambory, máte v podstatě hotovo bez velkého přemýšlení.
Plněné žampiony se dají
udělat na spoustu způsobů a právě v tom je jejich síla. Někdo plní kloboučky , osmaženou cibulkou a nasekanými nožičkami, jinde se míchá šunka se sýrem, objevují se i verze s vinnou klobásou , česnekem a bylinkami. U běžné večeře ale podle mě nejlépe funguje jednodušší varianta se mletým masem šunkou, cibulí a sýrem. Je spolehlivá, přímá a bez zbytečných komplikací. Recept na plněné žampiony se šunkou a cibulí
Doba přípravy: 40 minut Co potřebujeme Suroviny na plněné žampiony 6 – 8 ks větších žampionů 150–200 g šunky nebo anglické slaniny 1 ks menší červené cibule 1 stroužek česneku 100 g strouhaného sýra 1 – 2 lžíce oleje dle chuti sůl dle chuti pepř trochu sladké nebo uzené papriky špetka oregana nebo tymiánu Co potřebujeme na pečené brambory 600 g brambor 1 lžíce oleje dle chuti sůl a pepř trochu sladké papriky špetka bylinek 1/2 ks cibule 50 g šunky Postup přípravy jednoduchých žampionů plněných se šunkou a cibulí
1.
Žampiony očistěte a opatrně z nich vyjměte nožičky. Kloboučky nechte vcelku, lehce je osolte a odložte stranou.
2.
Nožičky žampionů, šunku a červenou cibuli nakrájejte nadrobno. Česnek nasekejte nebo prolisujte.
3. Na pánvi rozehřejte
olej a krátce opečte cibuli, šunku a nasekané nožky, zhruba 4 až 5 minut. Přidejte česnek, pepř, papriku a bylinky, promíchejte a stáhněte z plotny.
4. Troubu předehřejte na
190–200 °C. Směsí naplňte žampionové kloboučky a navrch nasypte strouhaný sýr. Foto: Cooky.cz, Nejsou to jen houby do omáčky: Plněné žampiony promění obyčejné suroviny v šťavnaté sousto, po kterém se jen zapráší
5.
Brambory nakrájejte na větší kusy a promíchejte je s olejem, solí, pepřem, paprikou a bylinkami. Rozložte je na plech s pečicím papírem vedle žampionů a přidejte cibuli a šunku.
6. Vložte plech do trouby a pečte
30 až 40 minut, dokud nejsou brambory měkké a žampiony propečené. Ke konci můžete nechat sýr ještě pár minut zezlátnout.
TIP: Pokud sáhnete po větších portobellech, klidně z nich uděláte hlavní jídlo i bez brambor. Jen je potřeba počítat s tím, že si vyžádají o pár minut delší pečení. Co když chcete jinou náplň?
Jde to také, jen je dobré držet se jednoho jednoduchého principu: základ by měly tvořit
nasekané nožky žampionů a cibule. Na tom se dá stavět dál. Někdo přidává vinnou klobásu, což je sytější verze a hodí se spíš na víkend než na lehkou večeři. Často funguje i mleté maso s česnekem a bylinkami, podobně jako u plněných portobello.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline