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F. L. Věk: Zmizení nepohodlných scén a cenzoři se na díle pořádně vyřádili

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Seriál F. L. Věk z období národního obrození čelil silné komunistické cenzuře. Jeho natáčení přineslo zlomeniny i zajímavé věkové paradoxy mezi samotnými herci.
F. L. Věk

F. L. Věk

Zdroj: FOTO:© Česká televize / Miloš Schmiedberger, distr. Česká televize
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