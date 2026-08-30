Přísada ze zmrzliny dokáže proměnit hlínu ze stavby v plnohodnotný stavební materiál. A 3D tiskárna dělá divy

Tým z University of Colorado Boulder letos v dubnu publikoval v časopise Nature Communications studii, která ukazuje, jak přísada E401, běžný polysacharid z hnědých mořských řas používaný mimo jiné jako zahušťovadlo ve zmrzlinách, zásadně mění vlastnosti směsi z výkopové zeminy. Přidáním pouhých 0,12 % natriumalginátu vůči vodě ve směsi se podařilo zvýšit rychlost 3D tisku o 33 %, pevnost v tlaku o 25 % a smršťování po vyschnutí snížit z 10,3 % na 2,6 %. A „divy“ 3D tiskárny? Velkoformátová tiskárna WASP 40100 s osmimilimetrovou tryskou dokázala z takto upravené hlíny vytisknout stabilní vrstvenou stěnu, která drží tvar i při převisu 60°. To už je parametr, který má architektonický smysl.
Zmrzlinová přísada, která nelepí, ale odpuzuje
Natriumalginát ve stavební směsi nefunguje jako lepidlo. To je klíčové. Vědci z Colorada testovali pět různých biopolymerů a zjistili, že se dělí do dvou skupin: „vazebné“ polymery jako guar nebo locust bean gum se na jílové částice skutečně vážou, zatímco alginát patří mezi „nevazebné“, aniontové polymery, které mění elektrostatické náboje na povrchu jílových částic.
V praxi to znamená, že alginát zvyšuje vzájemné odpuzování jílových zrn, rozvolňuje jejich mikrostrukturu a umožňuje směsi plynule protékat tryskou tiskárny. Po uložení vrstvy ale materiál zůstane na místě a nesesune se. Právě tato kombinace (tekutost při extruzi a stabilita po vytištění) je pro 3D tisk zásadní. A alginát ji zajišťuje lépe než některé z testovaných konkurentů včetně xanthanu, který je sice také aniontový, ale jeho struktura zřejmě omezuje schopnost účinně pronikat do jílových struktur.
Inspirace termity, ověření tiskárnou
Autoři studie se neinspirovali náhodou. Termiti, vosy i někteří mořští bezobratlí staví minerální struktury pomocí biopolymerů, bez cementu a bez vypalování. Coloradský tým tento princip přenesl do moderní technologie a ověřil ho ve dvou měřítkách.
Laboratorní stříkačková tiskárna sloužila k testování malých vzorků a ladění receptury. Architektonicky relevantní demonstraci pak zajistila velkoformátová WASP 40100:
- Tryska: průměr 8 mm
- Výška vrstvy: 4 mm
- Tlak: 4 bary
- Rychlost tisku: 4 000 mm/min (o 33 % více než kontrolní směs bez alginátu)
- Maximální převis: 60°, o 10° lepší strukturální stabilita než kontrola
Zemina pro testy pocházela z žulového lomu u města Golden v Coloradu. Nebyla to žádná speciálně vybraná hlína, šlo o reálný výkopek, který se nejdřív usušil, rozemlel a prosíval na částice pod 425 mikrometrů. Pak se smíchal s vodou a biopolymerem v poměru zemina:voda 3:1. Každé staveniště by samozřejmě vyžadovalo vlastní analýzu a úpravu receptury, ale rámec studie vychází z vlastností běžných minerálních zemin; není to recept šitý na míru jednomu lomu.
Česko a šestnáct milionů tun zeminy ročně
Výkopová zemina je v Česku masivní odpadový tok, který málokdo vnímá. Podle Plánu odpadového hospodářství ČR 2025–2035 tvořily minerální odpady v roce 2022 přibližně 23,1 milionu tun, tedy zhruba 59 % všech odpadů v zemi. Samotná kategorie „zemina a kamení“ představovala necelých 16 milionů tun.
Každá tuna, která se odveze ze staveniště, stojí peníze. Ilustrativní ceníky ukazují poplatky kolem 295 Kč za tunu jílovité výkopové zeminy v jednom soukromém zařízení, Technické služby Příbor účtují 600 Kč za tunu bez DPH. Nejde o celostátní srovnání, ale o signál: kdyby se část zeminy dala využít přímo na stavbě, úspora na odvozu a skládkování by mohla být zajímavá. Technoekonomická studie pro české podmínky zatím chybí, ale logika je jasná: proměnit nákladový problém v lokální surovinu.
Český výzkum přitom na 3D tisk ze stavebních materiálů už sází. Technická univerzita v Liberci v projektu 3D STAR vyvíjí robotické zařízení pro tisk konstrukcí, její laboratoř aditivních technologií pracuje na algoritmech pro nanášení polotekutých materiálů včetně betonu a keramické hlíny. Fakulta architektury ČVUT řešila v letech 2023–2024 projekt zaměřený na neplanární tisk hlíny a betonu s cílem zvládnout konzoly, převisy a klenby.
Co ještě chybí k reálné stavbě
Studie z Colorada je silný krok, ne hotová technologie. Sami autoři přiznávají seznam toho, co zatím neznají: dlouhodobé mechanické vlastnosti, chování při vlhkosti, teplotních výkyvech a UV záření, tepelnou vodivost a především kompletní technoekonomickou a environmentální analýzu. Přímé normové srovnání s betonem nebo pálenými cihlami studie nedává; reportuje relativní zlepšení oproti kontrolní zemině bez přísady, což je metodicky čistý, ale komerčně zatím nedostatečný základ.
Pro kontext: běžné stavební betony se specifikují v pásmu zhruba 20 až 55 MPa při 28 dnech tvrdnutí, pálené cihly dosahují desítek MPa. Tištěná hlína s alginátem je v jiné kategorii a v jiném stádiu vývoje. Autoři mluví o cestě k izolačním a nenosným stěnám, výhledově i k nosným, ale ke dni publikace žádný harmonogram komerčního nasazení neexistuje.
Vedlejší benefity, které se snadno přehlédnou
Kromě mechanických vlastností tým upozorňuje na něco, co by mohlo být pro budoucí stavby stejně důležité: hliněné materiály v interiéru přirozeně regulují vlhkost a mohou přispívat k příjemnějšímu vnitřnímu prostředí. Alginát rozšířil i takzvané tisknutelné okno směsi a umožňuje pracovat s vyšším podílem zeminy, což je pro reálné stavby prakticky stejně cenné jako samotný nárůst pevnosti.
Šestnáct milionů tun české výkopové zeminy ročně zatím končí převážně na skládkách a v rekultivacích. Polysacharid z mořských řas za pár korun na kilogram by z části tohoto toku mohl udělat stavební materiál. Ne zítra, ne bez dalšího výzkumu, ale poprvé s čísly, která dávají smysl.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík