Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Přísada ze zmrzliny dokáže proměnit hlínu ze stavby v plnohodnotný stavební materiál. A 3D tiskárna dělá divy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stačí 0,12 % natriumalginátu, látky známé z výroby zmrzliny, a výkopová zemina se v 3D tiskárně promění ve stabilní stěnu se sklonem 60°.
3D tisk, zemina a přísada ze zmrzliny, materiál

3D tisk, zemina a přísada ze zmrzliny, materiál

Zdroj: WASP
Reklama
Další články z Mobify.cz
Kanadský vodíkový dron vydržel pod vodou 385 hodin a urazil přes 2 000 km. Překonává vše, co jsme dosud znali
Kanadský vodíkový dron vydržel pod vodou 385 hodin a urazil přes 2 000 km. Překonává vše, co jsme dosud znali
Lidl spustil k 30. výročí obří výprodej nářadí Parkside. Slevy jdou do tisíců a nabízí i hodně limitovanou edici
Lidl spustil k 30. výročí obří výprodej nářadí Parkside. Slevy jdou do tisíců a nabízí i hodně limitovanou edici

Parkside slaví 30 let a Lidl to oslavuje vlnou slev, kde u tlakové myčky ušetříte přes 3 400 Kč. Vedle toho...

Řidiči Tesly za volantem běžně spí, hrají hry a pracují. Vše natáčí pro lajky a ukazují, jak obejít bezpečnostní systém
Řidiči Tesly za volantem běžně spí, hrají hry a pracují. Vše natáčí pro lajky a ukazují, jak obejít bezpečnostní systém

Řidič Tesly usnul za volantem při rychlosti přes 100 km/h. Auto jelo dál. Svědkyně celou situaci natočila a...

Otec byl chudý a neměl peníze na lepší konzoli, tak se synem roky hráli na PS2. Jako dospělý mu to vrátil způsobem, který dojme
Otec byl chudý a neměl peníze na lepší konzoli, tak se synem roky hráli na PS2. Jako dospělý mu to vrátil způsobem, který dojme

Uživatel Redditu daroval otci svou PS4 Pro. Ne kvůli ceně, ale kvůli tomu, co spolu roky prožívali u staré...

WhatsApp konečně řeší největší slabinu zabezpečení. PIN kód nahrazuje něčím, co hackeři jen tak neprolomí
WhatsApp konečně řeší největší slabinu zabezpečení. PIN kód nahrazuje něčím, co hackeři jen tak neprolomí

Šestimístný PIN chránící účet na WhatsAppu měl jen milion kombinací. Nové heslo jich nabízí přes 2,6 bilionu.

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.