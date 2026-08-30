Fenomenální představení Messiho. Za Miami nastřílel v jednom zápase 4 branky

Bylo krátce po půl osmé večer místního času, když se v Nu Stadium rozsvítily reflektory na zápas, který měl Inter Miami vytáhnout z nejdelší výsledkové krize sezony. Pět soutěžních duelů bez výhry, čtyři porážky, vyřazení z Leagues Cupu. A pak přišel Messi. Nastoupil v základní sestavě po boku Luise Suáreze a Benjamína Berterama a během následujících devadesáti minut předvedl představení, které se zapíše do historie klubu.
Čtyři góly rozložené přes celý zápas
Messiho demolice Montréalu nebyla záležitostí jednoho šťastného poločasu. Mezi prvním a posledním gólem uplynulo 56 zápasových minut a každá ze čtyř branek měla jiný charakter:
- 40. minuta – přímý kop, klasická Messiho specialita přes zeď.
- 52. minuta – individuální průnik přes několik obránců zakončený střelou. Gól, který připomínal jeho barcelonské sólové akce.
- 83. minuta – elegantní lob přes vyběhnutého brankáře.
- 90+6. minuta – další přímý kop v nastavení, tečka za večerem.
K tomu Messi ve 80. minutě naservíroval přihrávku Suárezovi na gól na 4:1. Celkový účet: pět gólových příspěvků v jednom utkání. Podle ABC News šlo o vůbec první čtyřgólový zápas Argentince v MLS.
Nejlepší výkon v MLS? Záleží, jak počítáte
Čistě střelecky ano, čtyři branky v jednom utkání Messi v americké lize nikdy předtím nedal. Jenže při pohledu na celkové gólové příspěvky to tak jednoznačné není. V květnu 2024 proti New York Red Bulls zapsal jeden gól a pět asistencí, tedy šest příspěvků. V červnu 2025 proti Columbusu to byly dva góly a tři asistence.
Sobotní večer byl podle nás jeho nejkompletnějším střeleckým recitálem, ale ne nutně nejproduktivnějším zápasem vůbec. Co je nesporné: po utkání s Montréalem má Messi v sezoně 2026 na kontě 18 gólů a 10 asistencí a posunul se do čela boje o Zlatou kopačku MLS. Pro úřadujícího dvojnásobného MVP ligy to není záblesk formy. Je to norma.
Konec krize, ne obrat v tabulce
Výhra 7:1 je podle oficiálního reportu Interu Miami nejvyšší v historii klubu. Sedm vstřelených branek v jednom zápase taky. Ale kontext je důležitý.
Před sobotou Miami prožívalo pětizápasovou sérii bez vítězství: porážky s Monterrey (1:2), Leónem (2:3), v Nashvillu (1:4) a s Torontem (1:2), k tomu remíza ve Philadelphii (2:2). Prohra s Leónem navíc znamenala konec v Leagues Cupu 2026. Tým se po tomto kolapsu vrátil na ligovou scénu s bilancí 12–4–6 a 42 body, ale na vedoucí Nashville ztrácí podle MLS stále deset bodů.
Jeden zápas, byť sedmigólový, desetibodovou propast nezacelí. Messiho výkon spíš zastavil pád a vrátil týmu sebevědomí, než že by převrátil boj o čelo Východní konference.
Kde si výkon pustit
Čeští fanoušci mohou zápasy MLS sledovat na Apple TV, kde je od sezony 2026 celá liga součástí standardního předplatného za 199 Kč měsíčně. Oficiální sestřihy jednotlivých kol jsou dostupné zdarma na webu MLS v sekci video.
Messi má za sebou 39. narozeniny, třetí sezonu v Miami a večer, po kterém se Nu Stadium vyprazdňovalo v tichém úžasu. Čtyři góly, pět gólových příspěvků, historický rekord klubu. A přesto, deset bodů na Nashville.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl