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Berou přes 160 tisíc měsíčně hned po zaučení. Obor polyká mladé talenty, padesátníci tempu nestačí

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Zatímco padesátníci ztrácejí dech nad tempem změn, mladí specialisté na generativní média vydělávají závratné částky. Jejich práce není o náhodném psaní textů do AI – jde o precizní řemeslo, které mění ekonomiku celého odvětví.
Berou přes 160 tisíc měsíčně hned po zaučení. Obor polyká mladé talenty, padesátníci tempu nestačí

Berou přes 160 tisíc měsíčně hned po zaučení. Obor polyká mladé talenty, padesátníci tempu nestačí

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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