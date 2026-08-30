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Nemoc komplikuje seniorovi život, opakovaně ho zachraňovali strážníci

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Dennívýzva
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Obrovský strach o svého manžela měla žena, kterou kontaktovali rokycanští strážníci. Její manžel totiž trpí Alzheimerovou chorobou a opakovaně se vydával do míst, která znal z mládí. Domů už ale trefit nedokázal. Počet pacientů s touto diagnózou každoročně roste. Za posledních 11 let se jejich počet zdvojnásobil.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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