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Průzračná okna bez jediné šmouhy zajistí směs podle starého receptu. Babiččina metoda mění zaběhnutá pravidla mytí

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Umývání oken může být fuška a často s nejistým výsledkem. Přinášíme ale tip na to, jak umýt okna snadno a tak, aby se znovu jen tak nezašpinila.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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