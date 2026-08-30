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Trpišovského plán pro derby. Kouč Slavie vypustí kanonýra Chorého, nejspíš to odnese Chytil

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Tomáš Chorý dal Spartě v posledním derby dva góly. Před nedělním 318. soubojem na Letné všechno nasvědčuje tomu, že Trpišovský ho znovu pošle do akce od první minuty, a Mojmír Chytil si tentokrát počká na lavičce.
Trpišovského plán pro derby. Kouč Slavie vypustí kanonýra Chorého, nejspíš to odnese Chytil

Trpišovského plán pro derby. Kouč Slavie vypustí kanonýra Chorého, nejspíš to odnese Chytil

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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