Trpišovského plán pro derby. Kouč Slavie vypustí kanonýra Chorého, nejspíš to odnese Chytil

Neděle 30. srpna 2026, 20:00, vyprodaná epet ARENA. Šesté kolo Chance Ligy a zápas, který může Slavii odtrhnout na pětibodový náskok, nebo Spartě stáhnout ztrátu na jediný bod. Slavia jde do derby z čela tabulky s jedenácti body, Sparta má devět a za zády čerstvou demolici Artisu Brno 4:0. Právě do téhle konstelace skládá Jindřich Trpišovský ofenzivní plán, jehož klíčovým tahem je volba hrotu. A dostupné indicie míří jednoznačně k Chorému.
Proč Chorý, proč teď
Trpišovský o výběru útočníka mluví opakovaně jako o rovnici, do které vstupuje soupeř. Na tiskové konferenci po zápase s Pardubicemi 9. srpna řekl, že zvažuje „různé varianty“ podle atributů protivníkovy obrany. Po dubnové výhře nad Sigmou byl ještě konkrétnější: Slavia se „ve trojici vpředu opírá o Proviho a Chorase“ a trenér řeší typologii obránců soupeře. Přeloženo do derby jazyka: sparťanská defenziva, zvyklá na soubojovou hru a vysoké míče ze standardek, je přesně ten typ soupeře, na kterého Chorý existuje.
Předzápasová analýza iSportu ze dne zápasu označila Chorého start za téměř jistý a Chytila zařadila spíš do role střídajícího žolíka. Jiné preview, třeba to od Eurofotbalu, připouštělo i variantu s oběma vysokými útočníky od začátku. Oficiální sestava před výkopem zveřejněna nebyla. Ale směr je zřetelný.
Co ukázal návrat po trestu
Chorý se po šestizápasové stopce vrátil v Liberci. Podle Trpišovského byl ještě opatrný, Slavia od něj dopředu potřebovala víc. O týden později proti Bohemians přišel z lavičky, a zápas se zlomil. Gól na 2:1, důraz v boxu, viditelný posun energie celého mužstva. Konečná remíza 2:2 sice body neuchránila, ale trenérův vzkaz mezi řádky byl jasný: Chorý je zpátky tam, kde ho potřebuje.
Čísla to potvrzují. V sezoně 2024/25 nastřílel za Slavii 14 ligových gólů, v ročníku 2025/26 jich přidal sedmnáct ve čtyřiadvaceti zápasech. V aktuálním ročníku má po trestu teprve dva ligové starty a jeden gól, ten proti Bohemians. Forma stoupá strmě.
A pak je tu historie velkých zápasů. Podle iSportu nastoupil Chorý od léta 2024 v ligových duelech se Spartou a Plzní desetkrát z dvanácti od začátku. V 316. derby 8. března 2026 dal Spartě dvě branky a Slavia otočila na 3:1. Tohle není hráč, kterého trenér v derby posadí.
Co to znamená pro Chytila
Žádná nemilost. Trpišovský po Pardubicích výslovně řekl, že „Mojma je extrémně důležitý“. Chytil sám vstoupil do sezony dvěma góly proti Slovácku v prvním kole. Jenže derby na Letné je specifický formát: standardky, souboje v šestnáctce, hra zády k bráně. Přesně ty atributy, které Trpišovský po březnovém derby pojmenoval jako důvod, proč vedle Provoda a pod Chorým staví právě tenhle typ hrotu.
Chytil v tomhle scénáři není odepsaný. Je to pojistka na druhou půli, na moment, kdy Sparta otevře hru a prostor se rozběhne. Žolík, ne oběť.
Zbývající otazníky v sestavě
Chorý nahoře je jen jedna proměnná. Pod ním zůstává otevřená otázka:
- Kdo vedle Provoda? Ayaosi, nebo Šturm? Nejčastější předzápasová varianta počítala s formací 3-4-2-1, kde se pod Chorým pohybují Provod a jeden z nich.
- Kraje a vytížení. Moses a Holeš nesou obrovskou zátěž; kolik zvládnou v derby tempu, je klíčové.
- Absence. Kolem Juráska, Ogbua a Ouandy visí otazníky, které Slavistické noviny den před zápasem stále nedokázaly rozptýlit.
- Sehranost. Trpišovský po Bohemians otevřeně zpochybnil chemii některých nových dvojic v ofenzivě. Derby je nejhorší možný moment na dolaďování.
Co říkají čísla před výkopem
Předzápasový datový model iSportu dal 45 % na výhru Slavie, 29 % na výhru Sparty a 26 % na remízu. Nejpravděpodobnější přesné skóre? Remíza 1:1 s pravděpodobností 11,7 %, následovaná slávistickým vítězstvím 1:2 (9,5 %). Jde o redakční model, ne o věštbu, ale i data říkají, že Slavia je v mírné výhodě. A právě proto si Trpišovský nemůže dovolit nechat svůj největší kaliber na lavičce.
Chorý v derby na Letné není překvapení. Je to logika trenéra, který před největšími zápasy sází na fyzický referenční bod, kolem něhož se celá ofenziva organizuje. Chytil dostane svůj prostor, jen ne od první minuty.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl