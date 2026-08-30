Nová škola pro 540 dětí. Na Jahodnici začíná výstavba za téměř miliardu

Nová škola pro 540 dětí. Na Jahodnici začíná výstavba za téměř miliarduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Praha 14 zahájila stavbu školy na Jahodnici za 950 milionů korun
Je hotová nejdelší klouzačka v Praze. Více než 40 metrů dlouhá atrakce se v Dejvicích otevře již 1. září....
Zastupitelé Prahy 6 schválili zrušení zadávacího řízení na vznik nového kulturního centra v plánované...
Změny tras linek MHD, nové zastávky, zrušení některých linek i vznik nových čekají na přelomu srpna a září...
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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