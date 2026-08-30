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Nová škola pro 540 dětí. Na Jahodnici začíná výstavba za téměř miliardu

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Na Jahodnici v Praze 14 do dvou let vyroste nová základní škola pro 540 žáků za 950 milionů korun. Výstavbu dnes oficiálně zahájili zástupci městské části a magistrátu. Terénní práce začnou na podzim a první žáci by do nové školy měli nastoupit v září 2028. Nové zařízení nahradí dvě stávající školské budovy v oblasti a nabídne kromě učeben také jídelnu a výdejnu jídla, tělocvičnu, zázemí pro pedagogy a venkovní areál.
Praha 14 zahájila stavbu školy na Jahodnici za 950 milionů korun

Praha 14 zahájila stavbu školy na Jahodnici za 950 milionů korun

Zdroj: Tomáš Turek, MČ Praha 14
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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