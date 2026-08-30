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Pilot nepřežil nehodu ultralightu. K tragédii došlo na tradičním setkání ve Všeni

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Tragédií skončilo setkání pilotů ultralehkých letadel na letišti Všeň na Semilsku. Pilot jednoho ze strojů se krátce po vzletu náhle začal stáčet do strany, až se nakonec zřítil do pole. Těžce zraněnému muži ihned přispěchali na pomoc svědci i záchranáři. Bohužel už mu nedokázali pomoci.
ilustrační foto z jiného nehody malého letadla

ilustrační foto z jiného nehody malého letadla

Zdroj: HZS Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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