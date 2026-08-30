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Švestkové knedlíky, které se nelepí ani nerozpadají, podle osvědčeného receptu

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Švestkové knedlíky patří k těm jídlům, která nevyžadují přesné váhy ani kuchařský diplom - stačí správná konzistence těsta a zralé švestky. Recept od oka, který se předává z generace na generaci.
Fotografie ke švestkovým knedlíkům

Fotografie ke švestkovým knedlíkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Švestkové knedlíky, které se nelepí a nerozpadají: Osvědčený recept z bramborového těsta s tvarohovým posypem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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