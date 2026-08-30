Švestkové knedlíky, které se nelepí ani nerozpadají, podle osvědčeného receptu

jsem dlouho dělala podle oka. Vlastně úplně stejně jako moje babička. Švestkové knedlíky Žádné vážení, žádné přesné odměrky. Těsto se řídilo pocitem, švestky podle toho, co zrovna dozrálo, a voda musela prostě začít vřít. Výsledek býval pokaždé stejný: měkké knedlíky plné , které na stole dlouho nevydrží. ovoce
Tenhle recept stojí na stejném principu. Bez zbytečné matematiky, ale s jednou podmínkou:
těsto musí být tuhé. Když je moc řídké, knedlíky se ve vodě snadno rozpadnou. Kombinace hrubé a polohrubé mouky dodá těstu potřebnou strukturu, tři vejce ho spojí a špetka soli spolu s trochou cukru mu vezme ten úplně obyčejný, mdlý základ. Zbytek obstará ovoce. Hlavně dobře zralé , sladké, plné šťávy. švestky
Jeden praktický detail: než začnete knedlíky tvarovat, nechte hotové těsto asi 10 minut odpočívat pod utěrkou. Lepek povolí, hmota se tolik nelepí a práce jde pak o dost lépe. Placičky drží tvar a při vaření se nerozjíždějí. Recept na švestkové knedlíky od oka z hrubé mouky
Z uvedeného množství připravíte
asi 15 až 20 knedlíků, podle velikosti švestek. Nejlepší jsou hned po uvaření. Druhý den už to není ono. Celkem: přibližně 50 minut Počet porcí: 4 (15 až 20 knedlíků) Ingredience k přípravě Suroviny na těsto na kendlíky hrubá mouka, velká hrst (cca 150 g) + na podsypání polohrubá mouka, velká hrst (cca 150 g) 3 vejce trochu mléka (2 až 3 lžíce, podle potřeby) špetka soli trochu cukru krupice (1 až 2 lžičky) Náplň 15 až 20 švestek (zralých, středně velkých) Na vaření voda špetka soli lžička oleje S čím knedlíky podávat máslo (rozpuštěné, podle chuti) práškový cukr tvaroh (měkký nebo tvrdý nastrouhaný) mletý mák nebo strouhaný perník, podle chuti Postup přípravy ovocných knedlíků se švestkami a tvarohem
1. Do mísy nasypte obě mouky, přidejte
špetku soli a trochu cukru krupice. Uprostřed udělejte důlek, rozklepněte do něj 3 vejce a začněte míchat od středu vidličkou. Mléko přidávejte po lžících. Těsto nemá být řídké, spíš tužší a jen lehce lepivé. Když drží pohromadě a dá se s ním pracovat, je to správně.
2. Hotové těsto nechte 10 minut odpočívat pod utěrkou. Mezitím si připravte švestky: omyjte je a vypeckujte nebo jen nařízněte tak, aby zůstaly celé. Celá švestka v knedlíku vypadá líp a při vaření z ní nevyteče tolik šťávy.
Foto: Cooky.cz, Švestkové knedlíky, které se nelepí a nerozpadají: Osvědčený recept z bramborového těsta s tvarohovým posypem
3. Pracovní plochu lehce poprašte
hrubou moukou. Těsto vyklopte na desku a odebírejte z něj menší kousky. Každý by měl být dost velký na to, aby švestku obalil. Rukama ho zploštěte do placičky.
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4. Doprostřed položte
švestku, okraje těsta přehněte nahoru a prsty dobře spojte. Knedlík lehce obalte v mouce a dejte stranou. Stejně pokračujte, dokud nespotřebujete všechno těsto i ovoce. Foto: Cooky.cz, Švestkové knedlíky, které se nelepí a nerozpadají: Osvědčený recept z bramborového těsta s tvarohovým posypem
5. V hrnci přiveďte k varu větší množství osolené vody a přidejte
lžičku oleje. Pomůže proti slepování. Knedlíky vkládejte po dávkách, ne najednou. Voda musí pořád vřít, jinak hrozí, že se přichytí ke dnu.
6. Vařte
10 až 15 minut podle velikosti knedlíků. Hotové jsou ve chvíli, kdy vyplavou na hladinu a zůstanou nahoře. Pro jistotu jeden rozřízněte. Uvnitř nesmí být syrové těsto. Servírování
1. Uvařené knedlíky vyjměte děrovanou lžící a hned je přelijte
rozpuštěným máslem, aby se neslepily. Posypte práškovým cukrem, přidejte tvaroh a podle chuti i mletý mák nebo strouhaný perník. Dle zdroje Healthline má tvaroh vysoký obsah bílkovin, ale také esenciálních živin. Podávejte bez odkladu. Švestkové knedlíky si na stole dlouho nevydrží. Tipy redakce: Tužší těsto je základ: Jestli je těsto moc řídké, knedlíky se při vaření rozpadnou nebo budou gumové. Když váháte, přidejte raději lžíci mouky navíc než mléka. Mouku ještě doženete, zpátky už to nejde. Perník místo máku: Strouhaný perník jako posypka je starý český trik. Knedlíkům dá trochu kořeněnou, teplejší chuť. Hodí se hlavně ke konci sezóny, kdy jsou švestky sladší. Švestky vybírejte zralé, ne přezrálé: Moc měkká švestka pustí při vaření zbytečně hodně šťávy a těsto uvnitř rozmočí. Ideální je pevná, dobře vybarvená švestka, která pod prstem jen lehce povolí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline