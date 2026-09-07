Vidím kolo a nemůžu si pomoct, řekl senior. Na kontě má více než 17 krádežíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vidím kolo a nemůžu si pomoct, řekl senior. Na kontě má více než 17 krádeží
Jihočeské státní památky přivítaly o prázdninách více návštěvníků než před rokem. V červenci a srpnu hrady...
České Budějovice připravují novou venkovní aktivitu, která má spojit pohyb, zábavu a moderní technologie....
Už příští týden budou nad jižními Čechami létat eurofightery, bojové podzvukové letouny i vojenské...
Tři záchranářské posádky a vůz s lékařem zasahovaly v sobotu večer u havárie osobního automobilu v...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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