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Vidím kolo a nemůžu si pomoct, řekl senior. Na kontě má více než 17 krádeží

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Dennívýzva
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Sedmnáct ukradených elektrokol a škoda ve stovkách tisíc korun. Taková je zatím bilance sedmašedesátiletého seniora, který měl podle policie řádit nejen na Táborsku, ale zřejmě i v dalších krajích. Kola přitom kradl bez ohledu na jejich cenu a následně je prodával za pár korun.
Vidím kolo a nemůžu si pomoct, řekl senior. Na kontě má více než 17 krádeží

Vidím kolo a nemůžu si pomoct, řekl senior. Na kontě má více než 17 krádeží

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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