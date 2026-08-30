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První ochlazení může překvapit. Připravte zahradu včas

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Říká se, že kdo je připraven, není zaskočen. V péči o zahradu to platí dvojnásob. První chladné noci bývají pro mnoho rostlin velkou zkouškou a mohou zpomalit jejich růst nebo poškodit citlivější druhy. Pokud zahradu připravíte včas, ochráníte nejen aktuální úrodu, ale také rostliny, které budou plodit i v příštím roce.
košík sklizně

košík sklizně

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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