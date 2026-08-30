První ochlazení může překvapit. Připravte zahradu včas

Reklama
2 min
První ochlazení může překvapit. Připravte zahradu včasPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Říká se, že kdo je připraven, není zaskočen. V péči o zahradu to platí dvojnásob. První chladné noci bývají pro mnoho rostlin velkou zkouškou a mohou zpomalit jejich růst nebo poškodit citlivější druhy. Pokud zahradu připravíte včas, ochráníte nejen aktuální úrodu, ale také rostliny, které budou plodit i v příštím roce.
košík sklizně
Zdroj: Pixabay
Reklama
Šrucha dokáže brzy zaplevelit celou zahradu. Zbavte se jí včas a natrvalo
Šrucha zelná je plevel, který je sice jedlý a někteří gurmáni ji přidávají například do salátů. Zahrádkáři...
Stačí dvě složky a myši zmizí. Máte je určitě doma
Mít doma myši nechce nikdo. Když už se vám ale usídlí na kompostu, případně ve sklepě nebo jinde, rozhodně...
Má smysl nechat dozrát všechna rajčata? Odpověď vás překvapí
Máte tendenci ponechat na keřích všechna rajčata až do úplného dozrání? Na první pohled to dává smysl,...
Okurky v láku. Ztratí hořkost, nebo byste je radši měli vyhodit?
Sklízíte letos hořké okurky? Před zavařováním okurky samozřejmě neochutnáváte – protože je zpracováváte...
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
- Zahrada jako místo pro život: proč dnes lidé mění pohled na venkovní prostor
- Okurky v láku. Ztratí hořkost, nebo byste je radši měli vyhodit?
- Pět minut s nůžkami v srpnu rozhodne: Jak povzbudit vinnou révu, aby hrozny praskaly ve švech sladkou šťávou
- Jak vytvořit záhon, který téměř nepotřebuje zalévání
Více AI, méně práce? Zaměstnanci tomu věří, ale firmy mají jiný plán
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:59
Slabý sudí Beneš dráždil v Plzni, spílaly mu oba týmy. Viktoria ztratila se Slováckem
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 17:59
Fotbalisté Plzně po postupu v pohárech znovu klopýtli, se Slováckem hráli 1:1
Plzeňská Drbna
dnes, 17:48
2 min
Sparta - Slavia 0:0. Letenský Matěj Jurásek začíná derby na střídačce
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 17:47
FOTO: Trojitá radost v Zoo Jihlava. Surikatí rodina se rozrostla o mláďata
Jihlavská Drbna
dnes, 17:34
1 min
Reklama
Fiala u Moravce: Nutella byla přešlap, Spolu jsme měli posílit. Samostatné ODS nevěří
Inregion.cz
dnes, 17:30
11 min
Krvavý diamant: Hvězdná jména na castingu a film vyvolal nervozitu u obchodníků s drahými kameny
V Telce
dnes, 17:28
3 min
Richard Gere slaví 77 let. Kvůli mladší manželce a malým synům vše prodal a opustil Ameriku
ReadZone
dnes, 17:23
3 min
Domácí dentální péče o psy: Předejděte zubnímu kameni
Plné zdraví
dnes, 17:23
2 min
Karlos Vémola dorazil na VIP večírek s milenkou: U vstupu je čekalo nepříjemné odmítnutí
Trendy Život
dnes, 17:22
3 min
Reklama
Máte-li pomalou Wi-Fi, jděte do Lidlu. Prodává krabičku za 250 korun, kterou stačí zapojit do zásuvky a problém vyřeší
Mobify.cz
dnes, 17:20
4 min
Od ledna 2027 měly důchodcům poplatky skončit. Schillerová nyní připouští, že termín jistý není
Byznys trendy
dnes, 17:19
3 min
Od ledna se zaměstnancům zvednou výdělky: Juchelka prozradil, kdo dostane největší přidáno
Byznys trendy
dnes, 17:14
4 min
Najít školu bez bariér je problém, nová databáze pomůže handicapovaným dětem
Liberecká Drbna
dnes, 17:03
1 min
Klempíř skromně odmítl papalášství. Pak setřel soudruha Zemana, z Pavla udělal lídra STAN a ministerstvu nakreslil sex
Inregion.cz
dnes, 17:00
11 min
Reklama
Rychle nabytá sláva a úprk do tmy. Dětská hvězda Dita Kaplanová (61) se vzdala slávy
ReadZone
dnes, 17:00
3 min
Nenápadné termály v Česku: Nabízejí odpočinek jako známá lázeňská místa, přitom stojí mnohem méně
Trendy Život
dnes, 17:00
5 min
Nabitá neděle. Jihomoravské hrady a zámky takřka praskaly ve švech
Brněnská Drbna
dnes, 17:00
1 min
Protivzdušná obrana proti komárům míří do prodeje
Volty
dnes, 17:00
1 min
V pondělí ve 20:15 celé Česko propadne euforii: Prima odstartuje kultovní seriálový klenot
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:00
4 min
Reklama
Do jihočeských škol v září nastoupí méně dětí, přibylo ale několik nových oborů
Budějcká Drbna
dnes, 17:00
1 min
Pláže jako z cestovního katalogu, ale bez davů: Tady si můžete užít moře v překvapivém klidu
Trendy Život
dnes, 16:58
4 min
Na kolejích čeká vrah: Vynucená změna Kalaše, slovní hříčky, opravy a omyly
V Telce
dnes, 16:58
3 min
Národní dům v centru Prostějova pohlídají kamery. Město za ně dá 160 tisíc korun
Hanácká Drbna
dnes, 16:58
1 min
Pokus o napadení ještě před derby. Fanoušci chtěli útočit dlažebními kostkami
Pražská Drbna
dnes, 16:51
1 min
Reklama
Ve znamení Merkura: Porážka majora Zemana, soukromý luxus a původ názvu
V Telce
dnes, 16:44
2 min
Mallorca má turistů dost. Obyvatelé znovu vyšli do ulic a žádají omezení návštěvníků
Trendy svět
dnes, 16:39
3 min
Turisty na Kypru zasáhla extrémní bouře. Lodě rozmetala o skály, při dramatické záchraně zemřel muž
Trendy svět
dnes, 16:39
3 min
První reakce Brzobohatého na svatbu exmanželky Kuchařové: Podruhé si vzala Ondřeje
Aplausin.cz
dnes, 16:39
2 min
Pacientka utrpěla při císařském řezu popáleniny. Nemocnice incident vyšetřuje
Pražská Drbna
dnes, 16:33
1 min
Reklama
Ani Trumpovy výhrůžky nepřebily obavy z Bruselu. Proč Islanďané odmítli EU?
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:32
Zámek a hrad Bečov měl dnes dvojnásobek návštěvníků, využili vstupu zdarma
Karlovarská Drbna
dnes, 16:32
1 min
Votroci v Liberci padli. Po červené kartě hráli téměř celý zápas v oslabení
Hradecká Drbna
dnes, 16:30
1 min
Šokující odhalení v SSSR: Jak byl ukraden obraz Svatý Lukáš v hodnotě 100 000 USD
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
2 min
Klasické žehličky končí. Nahrazuje je zařízení, které prádlo narovná úplně samo
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
3 min
Reklama
Většina lidí má vedle postele noční stolek, i když ho nepotřebuje. Stačí jedna změna a ložnice působí dvakrát větší
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:28
4 min
Android 17 odpojuje telefony Pixel od 5G sítí a maže uložené Wi-Fi. Existuje jednoduchá oprava, kterou zvládne každý
Mobify.cz
dnes, 16:17
4 min
Florida a Washington potřebovaly 20 kol nájezdů. Když vystřelili všichni, museli začít znovu
Vše o sportu
dnes, 16:11
4 min
Zapečené kaiserky s nádivkou: Rychlá a vydatná večeře z pár surovin
Cooky.cz
dnes, 16:11
4 min
Hele vole, kde mám káru?: Vystřižený polibek herců, pikantní návrh krásných mimozemšťanek a utajené jméno v titulcích
V Telce
dnes, 16:10
3 min
Reklama
Reklama
Nové detaily tajné cesty do Moskvy. Šéf CIA přivezl konkrétní nabídku pro Putina
Karlos Vémola dorazil na VIP večírek s milenkou: U vstupu je čekalo nepříjemné odmítnutí
Sparta - Slavia 0:0. Letenský Matěj Jurásek začíná derby na střídačce
Taťána Kuchařová se znovu vdala. Nového Ondřeje dokázala před veřejností utajit až do svatby
Co o vašem zdraví skutečně prozradí plynatost? Intenzita, zápach i náhlá změna mají svůj význam
Reklama
Reklama