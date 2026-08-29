Šrucha dokáže brzy zaplevelit celou zahradu. Zbavte se jí včas a natrvalo

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Šrucha dokáže brzy zaplevelit celou zahradu. Zbavte se jí včas a natrvaloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Šrucha zelná je plevel, který je sice jedlý a někteří gurmáni ji přidávají například do salátů. Zahrádkáři ji ovšem nevidí rádi, protože se velmi rychle šíří a likvidace je pak o to náročnější. Přežije i v extrémních podmínkách jako je například letošní suché léto. Jak s tímto invazivním plevelem bojovat, vám poradíme v tomto článku.
Šrucha zelná
Zdroj: Naše zahrada
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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