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Šrucha dokáže brzy zaplevelit celou zahradu. Zbavte se jí včas a natrvalo

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Šrucha zelná je plevel, který je sice jedlý a někteří gurmáni ji přidávají například do salátů. Zahrádkáři ji ovšem nevidí rádi, protože se velmi rychle šíří a likvidace je pak o to náročnější. Přežije i v extrémních podmínkách jako je například letošní suché léto. Jak s tímto invazivním plevelem bojovat, vám poradíme v tomto článku.
Šrucha zelná

Šrucha zelná

Zdroj: Naše zahrada
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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