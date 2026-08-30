Bouřlivá dohra tenisové bitvy. Čech Svrčina si s Američanem vše vyříkal u sítě

Neděle na newyorských dvorcích, finále kvalifikace, skóre 7:5 ve třetím setu pro českého tenistu. Mečbol je odehraný, ale místo obvyklého podání ruky a rychlého odchodu do šatny se u sítě zastaví čas. Mackenzie McDonald nejdřív odmítne podat ruku. Pak padne věta, něco v tom smyslu, že Svrčina nechápe, proč ho lidé povzbuzují. Čech mu vysvětlí, že problém nemá s ním, ale s chováním publika. McDonald se uklidní a popřeje mu štěstí. Celé to trvá pár vteřin. Žádná strkanice, žádný skandál pro disciplinární komisi. Přesto jde o scénu, která shrnuje dvě hodiny a sedmnáct minut psychologické války.
Dva sety na rozjezd, třetí na nervy
Svrčina prohrál úvodní sadu 4:6, ale od druhého setu převzal kontrolu. Vyrovnal jasným 6:2 a v rozhodující sadě se dostal do brejku. Právě v tu chvíli si McDonald vyžádal medical timeout. Podle Tenisového světa Svrčina pauzu vnímal jako taktický manévr, přerušení rytmu v momentě, kdy měl navrch. Pravidla Grand Slamu přitom medical timeout povolují jen po vyhodnocení zdravotníkem, že jde o ošetřitelný stav. Zvenčí nelze prokázat, jestli šlo o legitimní zranění, nebo o gamesmanship. Svrčina to ale ustál. Třetí set dovedl do konce 7:5.
Americká kulisa jako třináctý hráč
K napětí přispělo i publikum. Když skončil vedlejší zápas, část diváků se přesunula na kurt, kde hrál McDonald, a začala hlasitě podporovat domácího hráče. Potlesk po Svrčinových chybách, hluk do jeho podání. „Jsem rád, že jsem americkým fanouškům zavřel pusu,“ shrnul Svrčina po zápase svůj přístup. Nenechat se rozhodit a odpovědět výsledkem, jednoduchá strategie, která ale v praxi vyžaduje mimořádnou odolnost. Zvlášť ve chvíli, kdy jde o premiérový vstup do hlavní soutěže US Open.
Co za podobné chování hrozí podle pravidel
Grandslamový rulebook ITF definuje nesportovní chování jako jednání zjevně škodící sportu. Během zápasu platí odstupňovaná škála:
- 1. prohřešek — varování
- 2. prohřešek — ztráta bodu
- 3. prohřešek — ztráta gamu
- Zvlášť závažný incident — okamžitý default i bez předchozí posloupnosti
Za fyzické napadení nebo flagrantní chování hrozí navíc vysoké pokuty. V případě Svrčina–McDonald ale k ničemu z toho nedošlo. Slovní výměna proběhla po mečbolu, bez fyzického kontaktu, a v oficiálních výsledcích ATP je duel veden standardně jako Svrčinova výhra.
Co čeká Svrčinu v hlavní soutěži
V prvním kole narazí na Francouze Valentina Royera. Hlavní soutěž startuje v neděli 30. srpna, přesný kurt a čas ale zatím ATP nezveřejnila, bude třeba sledovat finální rozpis v den utkání. Případný vítěz by ve druhém kole šel na lepšího z dvojice Luciano Darderi – Harry Wendelken, což není nasazený favorit. Pavouk se Svrčinovi otevírá příznivě.
Kariérní kontext dodává celé newyorské epizodě váhu. Svrčina se v roce 2023 kvalifikoval na Australian Open a hned v prvním kole porazil Jaumeho Munara, svou první výhru na úrovni ATP. V Melbourne se dostal až do druhého kola. Průnik do stovky žebříčku přišel v srpnu 2025. Teď stojí před šancí, kterou si vybojoval přes nepřátelské tribuny, sporný timeout i napjatou síť.
Incident u sítě nebyl skandál. Byl to poslední záchvěv dvouhodinového tlaku, který Svrčina ustál líp než jeho soupeř.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný