Karlos Vémola dorazil na VIP večírek s milenkou: U vstupu je čekalo nepříjemné odmítnutí

Kolem soukromého života Karlose Vémoly je v posledních týdnech rušno a nyní přibyl další moment, který přitáhl pozornost fotografů. MMA zápasník dorazil na party Illuminate na pražské Národní třídě společně s Monikou Naomi, ženou, o níž se v souvislosti s ním mluví už několik týdnů. Tentokrát přitom dvojice nepůsobila dojmem lidí, kteří by se chtěli před veřejností ukrývat. Při příchodu byli zachyceni společně a podle zveřejněných záběrů se dokonce drželi za ruce. Právě jejich vystupování tak znovu přiživilo dohady o tom, jaký vztah mezi nimi ve skutečnosti je.
Plán na večer ale dvojici příliš nevyšel. Přestože se Vémola pohybuje ve světě celebrit dlouhé roky a na podobných akcích rozhodně není neznámou tváří, tentokrát mu jeho popularita nepomohla. V době, kdy společně s Monikou dorazil ke vstupu, měl být podnik už naplněný a další hosté se dovnitř nepouštěli. Stejná pravidla tak podle dostupných informací platila i pro známého zápasníka. Vémola s Monikou se po krátkém pobytu před podnikem otočili a společně odešli.
Slavné jméno tentokrát nestačilo
Situace působila o to výrazněji, že společný příchod mohl být jedním z prvních večerů, kdy se Vémola s Monikou Naomi ukázali takto otevřeně na veřejné společenské akci. Namísto dlouhého večera uvnitř ale jejich návštěva skončila prakticky ještě před začátkem. Nešlo přitom podle dostupných informací o osobní zákaz vstupu ani problém spojený s jejich chováním. Důvodem měla být jednoduše naplněná kapacita podniku.
Pozornost proto nakonec nepřitáhl ani tak samotný večírek jako právě dění před jeho vstupem. Vémola a Monika se před fotografy nijak výrazně neskrývali a následně odešli společně. Právě tento detail je zajímavý také vzhledem k tomu, že ještě před několika týdny se zápasník k povaze jejich vztahu vyjadřoval podstatně zdrženlivěji.
O Monice Naomi se začalo mluvit během léta
Jméno Moniky Naomi se začalo výrazněji objevovat po boku Karlose Vémoly během července, kdy byli oba zachyceni v Olomouci. Následně se začaly objevovat další informace o jejich společných setkáních. Vémola poté připustil, že s Monikou pobýval na hotelu, současně však odmítal, že by samotné setkání automaticky potvrzovalo partnerský vztah. Monika se k celé záležitosti veřejně vyjadřovala jen minimálně.
Do dění se tehdy zapojila také stále ještě Vémolova manželka Lela. Ta veřejně potvrdila, že o Monice věděla už delší dobu a její jméno pro ni nebylo novinkou. Rozpad vztahu Karlose a Lely se mezitím stal jedním z výrazných témat letošního léta. Oba řeší nejen svůj další osobní život, ale také praktické záležitosti související s fungováním rodiny a péčí o jejich tři společné děti.
Vémola už svou blízkost s Monikou příliš neskrývá
Právě poslední společné vystoupení ale působí výrazně jinak než první fotografie z Olomouce. Tehdy bylo možné jejich setkání interpretovat různými způsoby. Nyní se Vémola s Monikou objevili na veřejnosti bok po boku a při příchodu se drželi za ruce. I když ani jeden z nich dosud nemusel formálně oznámit nový partnerský vztah, jejich vystupování na veřejnosti už působí mnohem otevřeněji než na začátku celé kauzy.
Večer na Národní třídě tak nakonec přinesl dvojici publicitu, kterou zřejmě původně neplánovala. Dovnitř se sice kvůli naplněné kapacitě nedostali, fotografům ale jejich společný příchod neunikl. A zatímco ještě před několika týdny byla Monika Naomi označována především jako tajemná žena po Vémolově boku, nyní se zdá, že dvojice už nemá potřebu svou vzájemnou blízkost před veřejností výrazně skrývat.
extra.cz, expres.cz, blesk.cz