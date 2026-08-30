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Karlos Vémola dorazil na VIP večírek s milenkou: U vstupu je čekalo nepříjemné odmítnutí

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Karlos Vémola už se po boku Moniky Naomi na veřejnosti příliš neskrývá. Dvojice společně dorazila na společenskou akci v centru Prahy a před objektivy se dokonce držela za ruce. Plánovaný večer však nabral nečekaný směr. Kvůli naplněné kapacitě se totiž ani jeden z nich do podniku nedostal.
Karlos Vémola chtěl na VIP večírek s milenkou. Pořadatelé jim ale vstup nepovolili.

Karlos Vémola chtěl na VIP večírek s milenkou. Pořadatelé jim ale vstup nepovolili.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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