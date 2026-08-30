Nenápadné termály v Česku: Nabízejí odpočinek jako známá lázeňská místa, přitom stojí mnohem méně

Když se řeknou české lázně, většina lidí si vybaví velká lázeňská města se širokými kolonádami, dražšími hotely a ulicemi plnými turistů.
Lázně Libverda jsou v tomto směru téměř přesným opakem. Leží na Frýdlantsku v Libereckém kraji, jen několik kilometrů od Hejnic, a celé místo má spíše charakter menší horské obce obklopené zelení. Právě spojení lázeňského prostředí a Jizerských hor patří k největším výhodám této destinace. Člověk může dopoledne absolvovat proceduru, odpoledne vyrazit pěšky do hor a večer se vrátit do relativně klidného prostředí bez ruchu velkého města. Zdejší prameny znali lidé už před několika staletími
Historie Libverdy je podstatně delší, než by se podle velikosti dnešní obce mohlo zdát.
První písemná zmínka pochází už z roku 1381 a zprávy o zdejší minerální vodě se šířily od konce 14. století. Poutníci mířící z Lužice do kostela v nedalekých Hejnicích se zde zastavovali u pramene, kterému se začalo říkat Boží voda. Postupně se o místo začala zajímat i šlechta a během 18. a 19. století vznikaly lázeňské budovy, pavilony, promenáda a empírový zámeček.
Výrazný podíl na rozvoji lázní měl rod Clam Gallasů. Kolem roku 1800 už Libverda získávala podobu skutečného lázeňského areálu a přijížděli sem hosté, jejichž jména dnes známe z učebnic. Mezi návštěvníky patřil například císař Josef II., ruská velkokněžna Anna Fjodorovna, skladatel Carl Maria von Weber nebo Josef Jungmann.
Historická část lázní proto není jen kulisou pro turisty, ale připomínkou období, kdy měla Libverda pověst známého evropského lázeňského místa. Nejde o termální lázně v klasickém smyslu
U Libverdy se někdy objevuje označení termální lázně, přesnější je ale mluvit o
minerálních lázních s přírodními léčivými prameny. Zdejší prameny jsou totiž studené. Podle lázní jde o vody hydrogenuhličitano hořečnatovápenatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Jedním z tradičních způsobů jejich využití jsou přírodní uhličité koupele.
Léčebné zaměření je dnes poměrně široké.
V roce 2026 se v Libverdě léčí například nemoci pohybového aparátu, neurologická a kardiologická onemocnění, některá onkologická onemocnění nebo diabetes. U pacientů samozřejmě záleží na konkrétní diagnóze, doporučení lékaře a podmínkách zdravotní pojišťovny. Lázně nabízejí komplexní, příspěvkovou i ambulantní péči.
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Na proceduru můžete přijít i bez ubytování
Libverda ale dávno není místem pouze pro pacienty, kteří přijedou s lázeňským návrhem na několik týdnů. Resort se výrazně orientuje také na
samoplátce a kratší wellness pobyty. V nabídce jsou masáže, koupele, rehabilitační a wellness procedury i delší tělové rituály. Vybrané procedury si mohou rezervovat také lidé, kteří v resortu vůbec nebydlí.
To je zajímavé zejména pro návštěvníky Jizerských hor, kteří mají ubytování například v Hejnicích, Frýdlantu nebo některém z okolních penzionů. Nemusí kupovat několikadenní lázeňský balíček, ale mohou si objednat jen konkrétní službu.
Léčebné a rehabilitační centrum má podle aktuálních údajů v roce 2026 otevřeno od pondělí do soboty, wellness procedury jsou dostupné denně. U některých léčebných procedur je kvůli možným kontraindikacím nutná předchozí lékařská konzultace. Kolik stojí pobyt v roce 2026
Právě ceny mohou být jedním z důvodů, proč Libverda stojí za pozornost. Rozhodně už nejde o destinaci, kde by všechno stálo několik stokorun, jak naznačovaly některé starší články.
Ve srovnání s luxusnějšími českými lázeňskými resorty ale zůstává možné vybrat i relativně dostupnou variantu.
Aktuální nabídka pro rok 2026 zahrnuje například několikadenní wellness a léčebné balíčky. U programu Wellness & Relax je zveřejněna cena od 4 185 korun, antistresový balíček začíná od 4 950 korun a třídenní aromaterapeutický pobyt od 5 715 korun. Objevují se také delší léčebné pobyty a novinkou roku 2026 je pobyt s vodíkovou terapií.
Konkrétní cena se mění podle hotelu, kategorie pokoje, termínu a délky pobytu.
Rozdíly jsou patrné také u pobytů hrazených zdravotní pojišťovnou. U komplexní lázeňské péče například mohou být některé pokoje v Hotelu Nový Dům bez doplatku, zatímco za vyšší kategorii ubytování se připlácí. V hlavní sezoně roku 2026 činí u standardního dvoulůžkového pokoje v Novém Domě doplatek 360 korun, u kategorie Superior 660 korun. Luxusnější Villa Friedland je výrazně dražší.
Než tedy člověk pobyt objedná, vyplatí se dobře porovnat nejen cenu samotného balíčku, ale také zvolený typ pokoje. Výhodou je všechno, co začíná hned za lázeňským parkem
Libverda může být zajímavá i pro lidi, kteří by za běžných okolností o lázeňské dovolené vůbec neuvažovali.
Přímo z obce totiž vedou turistické a cyklistické trasy do Jizerských hor. Oblast je spojená také se Singltrekem pod Smrkem, sítí tras oblíbenou mezi cyklisty.
Jedním z nejznámějších míst nad obcí je výletní restaurace Obří sud s výhledem na okolní krajinu. Nedaleko leží Hejnice s výraznou dominantou baziliky Navštívení Panny Marie. Náročnější turisté mohou pokračovat směrem k Ořešníku, vodopádům nebo dál do Jizerských hor. V širším okolí se nacházejí také Jizerskohorské bučiny, které jsou součástí přírodní lokality zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO.
Libverda má jednu výhodu, kterou velké lázně nabídnout neumějí
Kdo hledá reprezentativní promenády, velké množství obchodů, restaurací a večerní ruch, může být v Libverdě překvapený, jak malé a klidné místo ve skutečnosti je.
Právě v tom ale spočívá její největší síla. Návštěvník nemusí vybírat mezi lázněmi a pobytem v přírodě, protože zde dostane obojí prakticky na jednom místě.
V roce 2026 už zároveň není nutné přijíždět na několik týdnů. Stačí víkend, několik procedur nebo dokonce jednodenní návštěva spojená s výletem po okolí.
Lázně Libverda tak dávají největší smysl lidem, kteří chtějí především klid, přírodu a odpočinek, ale nepotřebují kolem sebe luxus velkého lázeňského města.
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