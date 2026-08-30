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Nenápadné termály v Česku: Nabízejí odpočinek jako známá lázeňská místa, přitom stojí mnohem méně

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Na severu Čech se ukrývá lázeňské místo, které působí úplně jinak než rušná centra Karlových Varů nebo Mariánských Lázní. Lázně Libverda stojí na dlouhé tradici, minerálních pramenech a poloze přímo pod Jizerskými horami. V roce 2026 sem přitom nemusíte přijet pouze na klasický léčebný pobyt. Resort nabízí wellness, krátké pobyty i jednotlivé procedury pro lidi, kteří zde vůbec nejsou ubytovaní.
Za termály nemusíte jezdit do Maďarska ani na Slovensko. V Česku jsou místa s překvapivě nízkými cenami.

Za termály nemusíte jezdit do Maďarska ani na Slovensko. V Česku jsou místa s překvapivě nízkými cenami.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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