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Levandulová aviváž: tajný recept pro voňavé prádlo bez chemie

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Dennívýzva
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Pokud pěstujete levanduli, pak možná řešíte problém, kdy ji sklidit. Většina receptů volá po sklizni, když je levandule ještě v květu. Co když to ale nestihnete nebo prostě necháváte květy pro opylovače? Ani vy se užitků levandule vzdávat nemusíte! Odpovědí je totiž levandulová aviváž, na kterou můžete spotřebovat všechny části rostliny, včetně již odkvetlých květů! Pojďme se společně podívat, jak na to!
Levandule

Levandule

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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