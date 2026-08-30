Máte-li pomalou Wi-Fi, jděte do Lidlu. Prodává krabičku za 250 korun, kterou stačí zapojit do zásuvky a problém vyřeší

Ta krabička, o které je řeč, se jmenuje Xiaomi WiFi Range Extender N300 a jde o zásuvkový Wi-Fi repeater, malé zařízení o rozměrech zhruba 80 × 54 × 70 mm, které se zapojí přímo do elektrické zásuvky, bezdrátově se připojí k vašemu stávajícímu routeru a jeho signál přepošle dál. Lidl ho nabízí za 9,99 eur oproti doporučené ceně výrobce 19,99 eur. Při aktuálním kurzu ČNB to vychází na zhruba 242 korun, takže titulkových 250 korun je rozumné zaokrouhlení. V českém online prostředí je prodej přes Lidl.cz doložený, Heureka eviduje ověřené nákupy z tohoto e-shopu v prosinci 2025 i v lednu a květnu 2026. Aktuální dostupnost v kamenných prodejnách je ale potřeba ověřit přímo u Lidlu, protože na webu bývá produkt vedený jako vyprodaný.
Co přesně ten repeater dělá a jak řeší pomalou Wi-Fi
Důležité je rozumět tomu, co slovo „pomalá“ v tomto kontextu znamená. Pokud vám v ložnici nebo na balkoně padá signál na jednu čárku a video se seká, problém nemusí být v rychlosti vašeho tarifu, ale v dosahu routeru. Přesně na tohle N300 cílí. Zachytí existující Wi-Fi signál a vyšle ho dál do míst, kam router sám nedosáhne.
Nejde ale o žádný zázrak. Zařízení pracuje výhradně v pásmu 2,4 GHz na standardu 802.11b/g/n s teoretickým maximem 300 Mb/s. Reálná rychlost bude nižší, protože repeater přidává další bezdrátový mezikrok. Dvě externí antény a podpora až 16 současně připojených zařízení jsou parametry, které pro běžný byt s pár telefony, tabletem a chytrou televizí bohatě stačí. Pro gigabitový internet nebo online hraní, kde záleží na každé milisekundě latence, je to ale úzké hrdlo.
Nestačí jen zapojit, ale skoro
Titulek říká „stačí zapojit do zásuvky“, a to je pravda jen z poloviny. Při prvním spuštění musíte extender spárovat s routerem. Máte-li router od Xiaomi, zvládnete to jedním kliknutím přes funkci MiNET. U routerů jiných značek je potřeba aplikace Mi Home nebo Xiaomi Home, postup zabere pár minut a není na něm nic složitého. Podle českého návodu na Lidl.cz pak ale přichází ta příjemná část: po úspěšném nastavení můžete extender vytáhnout, přesunout do jiné zásuvky na vhodnějším místě a on se připojí sám, bez nového párování.
Kam ho umístit? Ne do mrtvého místa, kde už signál vůbec nechytáte. Ideální pozice je někde mezi routerem a problematickou zónou, tam, kde Wi-Fi ještě drží použitelný signál. Aplikace pomůže najít optimální místo. Spotřeba zařízení činí 3,57 W, takže na účtu za elektřinu ho téměř nepoznáte.
Komu pomůže a komu ne
Repeater za 250 korun dává smysl jako levná první pomoc pro konkrétní situace:
- Byt 2+1 nebo 3+1, kde router stojí v chodbě a v ložnici je signál slabý
- Panelák, kde jedna zeď navíc znamená výrazný pokles signálu
- Balkon nebo koupelna, kam Wi-Fi prostě nedolehne
Naopak nedává smysl pro:
- Vícepatrový rodinný dům se silnými stropy, tam jeden jednopásmový repeater nestačí
- Domácnost s gigabitovým internetem, 300 Mb/s na 2,4 GHz ho naplno nevyužije
- Online hráče citlivé na latenci, každý bezdrátový mezikrok ji může zvýšit
- Velký počet aktivních zařízení přesahující šestnáct
V takových případech už stojí za to investovat do mesh systému. Třeba Xiaomi Mesh System AC1200 nabízí dvoupásmové pokrytí (2,4 + 5 GHz), rychlost až 1 200 Mb/s, gigabitové porty, plynulý roaming mezi jednotkami a kapacitu pro více než 120 zařízení. Stojí víc, ale řeší problém komplexně.
Proč tak levně a kde je háček
Lidl cenu 9,99 eur staví proti doporučené ceně výrobce 19,99 eur. Proč přesně nabízí produkt za polovinu, ze zdroje nevyplývá. Vzhledem k tomu, jak Lidl funguje (týdenní rotující non-food akce, které přicházejí a odcházejí), jde pravděpodobně o akční cenu, ne o trvale garantovanou nabídku. Kdo přijde pozdě, může narazit na nápis „vyprodáno“.
Skryté poplatky ani nutnost dokupovat příslušenství nehrozí. Háčky jsou čistě technické: potřebujete už existující Wi-Fi router, zařízení funguje jen v 2,4GHz síti a prvotní párování přes aplikaci je nutné. Kompatibilní je s routery podporujícími standard 802.11b/g/n bez ohledu na značku, i když u některých specifických konfigurací může být potřeba upravit kanál nebo typ šifrování.
Za 250 korun je Xiaomi N300 nejlevnější způsob, jak vyzkoušet, jestli vám repeater pomůže. Nepomůže-li, přišli jste o cenu jednoho oběda. Pomůže-li, ušetřili jste tisíce za mesh, který jste nepotřebovali.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík