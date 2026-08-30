Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Pláže jako z cestovního katalogu, ale bez davů: Tady si můžete užít moře v překvapivém klidu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Francouzské pobřeží Středozemního moře není jen Nice, Cannes nebo Saint Tropez. V oblasti Occitanie leží přístavní město Sète, které spojuje dlouhé písečné pláže, rybářskou tradici, kanály, výbornou gastronomii a mnohem civilnější atmosféru. Právě tady se dá dovolená u moře spojit s poznáváním města, aniž by člověk musel každý den vyrážet autem desítky kilometrů.
Vypadají jako z pohádky, přesto nejsou přeplněné. Tyhle pláže jsou ideální pro dovolenou bez davů.

Vypadají jako z pohádky, přesto nejsou přeplněné. Tyhle pláže jsou ideální pro dovolenou bez davů.

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z Trendy Život
Karlos Vémola dorazil na VIP večírek s milenkou: U vstupu je čekalo nepříjemné odmítnutí
Karlos Vémola dorazil na VIP večírek s milenkou: U vstupu je čekalo nepříjemné odmítnutí
Nenápadné termály v Česku: Nabízejí odpočinek jako známá lázeňská místa, přitom stojí mnohem méně
Nenápadné termály v Česku: Nabízejí odpočinek jako známá lázeňská místa, přitom stojí mnohem méně

Na severu Čech se ukrývá lázeňské místo, které působí úplně jinak než rušná centra Karlových Varů nebo...

Za hranicemi se skrývají termály, které Češi často přehlížejí. Nabízejí 34stupňovou vodu, tobogány i sauny
Za hranicemi se skrývají termály, které Češi často přehlížejí. Nabízejí 34stupňovou vodu, tobogány i sauny

Za termálním koupáním nemusíte automaticky mířit do Maďarska nebo Rakouska. V německém Aulendorfu se ukrývá...

Kousek od českých hranic leží málo známé termální lázně: Nabízejí odpočinek v netradičním prostředí
Kousek od českých hranic leží málo známé termální lázně: Nabízejí odpočinek v netradičním prostředí

Na břehu jezera Kochelsee v podhůří Bavorských Alp stojí termální komplex, který dokáže spojit několik věcí...

Lucie Borhyová výrazně změnila účes: Dlouhé vlasy jsou pryč, fanoušci její proměnu chválí
Lucie Borhyová výrazně změnila účes: Dlouhé vlasy jsou pryč, fanoušci její proměnu chválí

Dlouhé blond vlasy patří k Lucii Borhyové téměř stejně neodmyslitelně jako její široký úsměv. Po letošním...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Další články z kategorie Destinace
Zobrazit více
LifestyleCestováníDestinace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.