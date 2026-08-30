Pláže jako z cestovního katalogu, ale bez davů: Tady si můžete užít moře v překvapivém klidu

Kdo zamíří na jih Francie, často automaticky hledá ubytování na Azurovém pobřeží. Jenže několik hodin západněji se charakter pobřeží výrazně mění.
Sète leží mezi Středozemním mořem a lagunou Étang de Thau a právě tato poloha určuje téměř všechno, čím je město zajímavé. Na jedné straně jsou dlouhé písečné pláže, na druhé laguna známá chovem ústřic a mezi nimi přístav, obytné čtvrti a síť kanálů. Město přitom nepůsobí jako dovolenkový resort vytvořený především pro turisty. Stále je tu výrazně znát běžný život přístavu, rybářů i místních obyvatel. A právě to může být pro návštěvníky, kteří už mají přeplněných letovisek dost, jeho největší výhodou. Dvanáct kilometrů písku místo malé městské pláže
Jedním z hlavních důvodů, proč se do Sète vydat v létě, je pobřeží.
Jižně od města se táhne přibližně dvanáctikilometrový pás pláží směrem k Marseillanu. Nejde tedy o jednu malou pláž sevřenou mezi hotely a přístavem. Lido tvoří dlouhý písečný pruh oddělující Středozemní moře od laguny Thau a na několika místech jsou pláže dostatečně široké na to, aby si člověk mohl najít vlastní prostor i během turistické sezony.
Nejznámější je Plage du Lido, ale pokračovat lze dál podél pobřeží. Výhodou celé oblasti je také cyklostezka vedoucí podél pláží.
Trasa mezi Sète a Marseillanem měří zhruba 12 kilometrů a patří k nenáročným výletům, takže není nutné trávit celou dovolenou jen mezi hotelovým pokojem a lehátkem. Kdo dává přednost menším plážím a skalnatějšímu pobřeží, může zamířit také směrem ke Corniche a plážím Lazaret nebo Corniche. Teprve z Mont Saint Clair je vidět, jak neobvykle Sète leží
Při první návštěvě stojí za to nezůstat pouze u moře. Nad městem se zvedá
Mont Saint Clair vysoký přibližně 183 metrů, odkud je možné během několika minut pochopit zdejší geografii mnohem lépe než z mapy. Z vyhlídky je vidět přístav, historické centrum, laguna Étang de Thau, dlouhý pás Lida i otevřené Středozemní moře. Za dobré viditelnosti lze v dálce zahlédnout také Pyreneje.
Právě pohled shora ukazuje, proč se Sète někdy přirovnává k Benátkám Languedocu.
Vodní kanály tu nejsou jen turistickou dekorací, ale skutečnou součástí města. Nejznámější Canal Royal vede centrem a podél nábřeží jsou restaurace, kavárny, obchody i zakotvené lodě. Místo luxusních butiků a naleštěných jachet, které si řada lidí spojuje s francouzskou riviérou, tu mnohem častěji narazíte na běžný ruch přístavního města.
Tady se o místo u moře bojovat nemusíte. Nádherné pláže stále zůstávají stranou hlavních davů.
Shutterstock
V Sète se vyplatí přijít hladový
Samostatnou kapitolou je jídlo. Sète má díky rybářské historii i blízkosti laguny Thau silnou gastronomickou tradici.
Ústřice, mušle, chobotnice a čerstvé ryby jsou tady mnohem víc než položkou na turistickém jídelním lístku. Pokud chce návštěvník vidět místní kuchyni pohromadě, může zamířit do kryté tržnice Les Halles v centru.
Za ochutnání stojí především
tielle sétoise, kulatý slaný koláč plněný chobotnicí v kořeněné rajčatové omáčce. Jeho historie souvisí s italskými přistěhovalci, kteří se v Sète usazovali na konci 19. století. Z původně jednoduchého jídla se postupně stala jedna z nejznámějších místních specialit. Kdo má rád mořské plody, měl by ochutnat také ústřice a mušle pocházející z oblasti Étang de Thau. Tradice, která začala už v 17. století
Sète ale není zajímavé pouze díky plážím. Město vzniklo v 17. století a s jeho historií je dodnes spojena jedna neobvyklá tradice.
Vodní rytířské souboje se zde pořádají už od roku 1666. Soutěžící stojí na vyvýšených plošinách na člunech a pomocí dlouhých kopí se snaží dostat soupeře do vody. Největší pozornost přitahují během oslav Saint Louis, kdy se centrum města na několik dní výrazně promění.
Kdo přijede mimo festival, může si naopak vychutnat klidnější tvář města. Za návštěvu stojí rybářská čtvrť Pointe Courte, procházka kolem přístavu nebo 650 metrů dlouhé molo Saint Louis zakončené majákem.
Sète je právě tím typem místa, kde není potřeba sestavovat seznam deseti památek na jeden den. Mnohem lépe funguje pomalejší tempo, ranní návštěva trhu, procházka podél kanálů, odpoledne na pláži a večer v některé z restaurací u vody.
Na těchto plážích najdete to, co v létě často chybí: Krásné moře, dostatek místa a mnohem větší klid.
Shutterstock
Proč může být zajímavou alternativou k Azurovému pobřeží
Do oblasti se dá dostat přes Montpellier nebo Béziers a samotné Sète má železniční stanici, takže není nezbytné mít po celou dobu pobytu auto. To je výhoda zejména pro cestovatele, kteří chtějí spojit několik míst na jihu Francie vlakem. Pro cestu z Česka autem už jde o podstatně delší trasu, Sète proto dává smysl především jako cíl delší dovolené nebo součást cesty po jižní Francii.
Největší předností Sète nakonec není jedna konkrétní atrakce, ale kombinace několika věcí, které se jinde často hledají odděleně. Je tu skutečné město s přístavem a vlastní historií, několik kilometrů pobřeží, středomořská gastronomie, cyklostezky i možnosti výletů kolem laguny. Pokud tedy někdo hledá jižní Francii bez nutnosti strávit celou dovolenou v nejznámějších letoviscích Azurového pobřeží, Sète stojí minimálně za zvážení.
tourisme-sete.com, herault-tourisme.com