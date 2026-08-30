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Krvavý diamant: Hvězdná jména na castingu a film vyvolal nervozitu u obchodníků s drahými kameny

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Dobrodružný snímek Krvavý diamant ukrývá napjaté spory s těžařskými firmami. Natáčení provázela reálná zranění hereckých hvězd i čekání na slíbené protézy.
Krvavý diamant

Krvavý diamant

Zdroj: FOTO:© Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
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