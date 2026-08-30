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Protivzdušná obrana proti komárům míří do prodeje

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Na trhu se objevuje poněkud neobvyklý způsob, jak se zbavit komárů. Systém Photon Matrix Blue Laser Mosquito Air Defense využívá…
Photon-Matrix

Photon-Matrix

Zdroj: Volty
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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