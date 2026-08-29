Stačí dvě složky a myši zmizí. Máte je určitě doma

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Stačí dvě složky a myši zmizí. Máte je určitě domaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Mít doma myši nechce nikdo. Když už se vám ale usídlí na kompostu, případně ve sklepě nebo jinde, rozhodně se vyplatí se jich rychle zbavit. Možností je pochopitelně hodně a spousta lidí začíná klasickými jedy, které jsou dostání v různých obchodech s domácími potřebami a v supermarketech. Tak jako tak se vyplatí vsadit na domácí prostředky, které jsou jednak levné a jednak maximálně dostupné. Volit je možné hned několik alternativ. My se na ně podíváme podrobněji s tím, že se nejprve zaměříme na kombinaci dvou klasických domácích potřeb.
Myš
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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