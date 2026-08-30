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V pondělí ve 20:15 celé Česko propadne euforii: Prima odstartuje kultovní seriálový klenot

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Představte si tiché pražské ulice zalité šerem, kde se vteřinu po vteřině odehrává dokonalý zločin. Na televizní obrazovky se v pondělí večer vrací kultovní kriminální klenot, který kdysi redefinoval celý žánr a ukázal mravenčí práci vyšetřovatelů bez politického pozlátka.
V pondělí ve 20:15 celé Česko propadne euforii: Prima odstartuje kultovní seriálový klenot

V pondělí ve 20:15 celé Česko propadne euforii: Prima odstartuje kultovní seriálový klenot

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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