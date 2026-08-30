V pondělí ve 20:15 celé Česko propadne euforii: Prima odstartuje kultovní seriálový klenot

Pondělní večer patří retro detektivce
Pondělí. Den, kdy se nechce vstávat a pracovní týden se táhne jako guma. Ale co kdyby vás večer čekalo něco, co vás přikove k obrazovce a nechá zapomenout na všední starosti? Představte si kriminálku, kde není místo pro politické řeči, jen chladná logika a napětí, které vás donutí hádat až do poslední minuty. Neznámý fantom v dokonalém přestrojení beze stopy luxuje pokladny obchodů. Dokážete odhalit jeho identitu dříve než bezradní kriminalisté?
Když Praha žila strachem z neviditelného zloděje
V pražských uličkách osmdesátých let se začínají dít věci, které se zcela vymykají běžnému chápání tehdejší bezpečnosti. První případ celé série otevírá dveře do světa tichých, chladnokrevných zločinů, kde neznámý pachatel s neuvěřitelnou lehkostí vyprazdňuje pokladny obchodů. Policie tápe ve tmě a tlak veřejnosti i nadřízených neúprosně roste s každou další vyloupenou prodejnou.
Kriminalisté se proto rozhodnou pro extrémně riskantní hru s časem. Nastraží neviditelnou síť do stovek prodejen po celém městě a doufají, že udělají přítrž řádění tohoto nepolapitelného stínu. Chytí se tajemný přízrak do připravené pasti, nebo opět zmizí v chladné mlze velkoměsta?
Zrození legendy: Malý pitaval z velkého města
Nyní nastává čas odhalit karty. Tento legendární příběh nese název Malý pitaval z velkého města a jeho úvodní epizoda se jmenuje Aranžér. Režie se ujal Jaroslav Dudek podle scénáře Jaroslava Dietla. Šlo o dvojici, která dokázala vytvořit civilní protipól k tehdejším ideologickým kriminálkám.
Na scénu vstupují nezapomenutelní vyšetřovatelé, které ztvárnily největší hvězdy tehdejšího hereckého nebe. Mezi nimi exceluje Pavel Zedníček jako temperamentní Kamil Hamřík a Ladislav Frej v roli zásadového náčelníka Kubáta. Jejich chemie na obrazovce funguje dodnes a diváci si ji pamatují jako jednu z nejlepších hereckých dvojic československé televize.
Vlasový odboj a útěk z jednotky intenzivní péče
Natáčení provázely neuvěřitelné zákulisní historky, které dnes již zlidověly. Herec Pavel Zedníček musel svést tvrdou bitvu s policejními poradci, kteří trvali na tom, že každý příslušník tehdejšího Sboru národní bezpečnosti musí být ostříhán nakrátko. Zedníček si své dlouhé vlasy uhájil s vtipným argumentem, že jako vlasáč bude lépe splývat s kriminálním podsvětím a mást zločince.
Ladislav Frej zase kvůli roli náčelníka Kubáta oholil svůj pěstěný plnovous. Vybojoval si alespoň knírek, o kterém později žertoval, že s ním vypadal jako sňatkový podvodník. Na natáčení navíc nastoupil pouhé dva dny po propuštění z jednotky intenzivní péče v pražské nemocnici Motol, kde ležel s těžkými problémy se žlučovodem.
Vykoupení socialistickým trestem
Cesta tohoto seriálu na obrazovky však nebyla vůbec jednoduchá. Aby tvůrčí duo Jaroslav Dietl a Jaroslav Dudek vůbec dostalo od tehdejšího vedení Československé televize povolení natočit tento vysněný kriminální seriál, museli nejprve povinně a za trest natočit propagandistický zemědělský seriál Plechová kavalerie. Teprve po splnění této socialistické povinnosti dostali na tento projekt zelenou.
Kolem seriálu dodnes koluje řada mýtů, zejména ten, že vznikal v nízkorozpočtových a skromných podmínkách. Opak je však pravdou. První řada stála na tehdejší poměry astronomických 15 milionů Kčs, což z ní dělalo extrémně nákladnou produkci. Pro lepší představu: v roce 1982 činil průměrný měsíční plat v Československu přibližně 2 765 Kčs. Celkový rozpočet první série tak odpovídal zhruba 5 425 průměrným ročním platům. Pokud bychom tuto hodnotu převedli na ekonomickou realitu roku 2026 při průměrné mzdě cca 45 000 Kč, odpovídal by rozpočet devítidílné série částce přesahující 244 milionů Kč. Jednalo se tedy o skutečný dobový blockbuster.
Co vlastně znamená tajemné slovo pitaval?
Mnoho lidí se mylně domnívá, že název seriálu je odvozen od českého slova pitva či od slovesa pitvat se v kriminálních případech. Skutečnost je však zcela jiná. Název pochází od francouzského právníka Françoise Gayota de Pitaval, který již v roce 1734 vydal slavnou sbírku skutečných kriminálních případů. Tato sbírka se stala inspirací pro celou řadu detektivních příběhů po celém světě.
Nenechte si ujít legendární start
Chcete-li zažít nefalšovanou atmosféru napínavého vyšetřování a nahlédnout pod pokličku poctivé kriminalistické práce, nezapomeňte si zapnout televizi. První díl s názvem Aranžér vysílá stanice TV Prima již v pondělí 31. srpna 2026 ve 20:15. A teď upřímně: dokážete odhalit fantoma dřív než Hamřík a Kubát?
Zdroje článku: super.cz, Prima znovu vytáhne Malý pitaval, proti nové řadě Kriminálky Anděl, vlasta.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá