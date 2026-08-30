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Rychle nabytá sláva a úprk do tmy. Dětská hvězda Dita Kaplanová (61) se vzdala slávy

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Bývalá dětská hvězda Dita Kaplanová (61) dobrovolně opustila rozjetou kariéru před kamerou. Ztracený klid a nové umělecké zázemí našla na divadelních prknech.
Dita Kaplanová v Matěji, proč tě holky nechtějí?

Dita Kaplanová v Matěji, proč tě holky nechtějí?

Zdroj: FOTO:Jaromír Komárek, distr. FILMBOX+
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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