Rychle nabytá sláva a úprk do tmy. Dětská hvězda Dita Kaplanová (61) se vzdala slávy

Dita Kaplanová (61) jako dětská herečka sbírala prestižní ceny na mezinárodních festivalech a svět stříbrného plátna jí doslova ležel u nohou. Diváci si ji mohou pamatovat i ze známého filmu Matěji, proč tě holky nechtějí?. Raketový start před kamerou ale Kaplanová dobrovolně zastavila. Zvolila si zcela jinou uměleckou dráhu a po čase se stáhla do ústraní. Dnes sklízí potlesk hlavně na divadelních scénách.
Úspěšná dcera alkoholičky
Před kamerou se začala objevovat velmi brzy. Už v šesti letech namluvila postavu v sovětském snímku Čajkovskij a zanedlouho začala působit v televizi. Její talent brzy objevila asistentka režiséra Karla Kachyni během zkoušek brněnského dětského souboru Pírko. Kachyňa malou herečku následně obsadil do filmu Čekání na déšť. Ztvárnění hlavní role tehdy vyneslo Kaplanové zvláštní cenu poroty na festivalu v Gottwaldově.
Přelomový moment přišel počátkem osmdesátých let. Režisér Jiří Svoboda hledal představitelku pro chystané psychologické drama Dívka s mušlí. Kaplanové svěřil náročnou postavu dcery alkoholičky. Za svůj výkon tehdy získala hlavní cenu na filmovém festivalu v Karlových Varech. Uznání na sebe nenechalo dlouho čekat ani za hranicemi. Brzy se totiž radovala i na festivalových přehlídkách v Montrealu či Moskvě.
Radikální změna priorit
Velký tlak okolí a brzká popularita si začaly vybírat svou daň. Do sedmnácti o profesionální herecké dráze vůbec neuvažovala. Mnohem více ji zajímalo právo a studium na filozofické fakultě. Změna plánů nastala až ve čtvrtém ročníku gymnázia. „Když začalo přibývat trojek,“ zhodnotila situaci s úsměvem v dokumentu Osudy hvězd. Podala si proto přihlášku na brněnskou JAMU a přijímacím řízením prošla bez nejmenších problémů.
Během vysokoškolských studií se její vztah k filmovému průmyslu zásadně změnil. Rozhodla se dohnat ztracené dětství a veškerou pozornost médií začala ignorovat. Přestala chodit na herecké castingy a odmítala jakékoliv focení nebo žádosti o rozhovory. Sama sebe s ironií začala označovat za antihvězdu. Režiséři na radikální postoj brzy zareagovali, vyřadili herečku ze svých databází a postupně zmizela z povědomí diváků.
Divadlo jako nové zázemí
Po škole zůstala mimo hledáček filmových produkcí a musela se spolehnout na jiný zdroj obživy. Volné místo objevila v brněnském Divadle na provázku. Nastoupila do tamního souboru a našla v něm zázemí na další dvě desetiletí. Jeviště se stalo středobodem jejího uměleckého života a práce před kamerou po roce 1990 definitivně ustoupila do pozadí.
V roce 2007 udělala změnu přesunem do Národního divadla v Brně. Na zdejších prknech strávila sedm sezon. O sedm let později začala hrát v pražském Divadle Na zábradlí. Pře kamerou se objevuje pouze příležitostně. Vidět jste ji mohli v posledních letech v seriálech Kriminálka Anděl, Iveta nebo Specialisté.
Dita Kaplanová ale rozhodně není jen herečkou. Věnuje se dabingu a spolupracuje s rozhlasem. Své zkušenosti navíc aktivně předává prostřednictvím workshopů a s těmito vzdělávacími akcemi zavítala i do zahraničí (například v Berlíně či Ohiu).
Ditu Kaplanovou si ve filmu Matěji, proč tě holky nechtějí? můžete připomenout v neděli 30. srpna od 18:30 na FILMBOX+ ONE.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, nazabradli, csfd, instagram, i-divadlo).