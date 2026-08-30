Otec koupil synovi herní PC za 30 tisíc. Nevšiml si, že má hardware starý 12 let. Jenom procesor dnes stojí pouze 250 korun

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Otec koupil synovi herní PC za 30 tisíc. Nevšiml si, že má hardware starý 12 let. Jenom procesor dnes stojí pouze 250 korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Příběh z Redditu obletěl svět: otec zaplatil za „herní sestavu“ cca 30 000 Kč a dostal v ní procesor z roku 2011, který dnes na bazarech stojí pár korun.
Stolní počítač, Windows
Zdroj: 최광모 (Choe Kwangmo) / Creative Commons / CC BY-SA
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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