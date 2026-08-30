Od ledna 2027 měly důchodcům poplatky skončit. Schillerová nyní připouští, že termín jistý není

České domácnosti měly podle původních plánů vstoupit do roku 2027 s jedním pravidelným výdajem méně. Televizní poplatek ve výši 150 korun a rozhlasový poplatek 55 korun měsíčně mají být zrušeny a veřejnoprávní média by napříště měla dostávat peníze přímo ze státního rozpočtu. Pro domácnost, která nyní platí oba poplatky, jde dohromady o 205 korun měsíčně, tedy 2460 korun za rok. Změna by se týkala i seniorů, kteří poplatkovou povinnost splňují. Právě pro domácnosti důchodců může být několik tisíc korun ročně citelnou částkou. Jenže představa, že platby skončí hned s příchodem nového roku, začíná být stále méně pravděpodobná.
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Návrh zatím čeká na poslance
Vláda nový model financování České televize a Českého rozhlasu schválila 15. června. Návrh počítá s úplným nahrazením koncesionářských poplatků penězi ze státního rozpočtu. Česká televize by měla podle předlohy dostávat 5,74 miliardy korun ročně a Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Celkem by tedy stát na fungování obou institucí vyčlenil přes 7,8 miliardy korun. Součástí systému má být také valorizační mechanismus, který by financování upravoval při vyšší kumulované inflaci. Kabinet následně návrh poslal do Poslanecké sněmovny, jenže právě tam se další postup prakticky zastavil.
Předloha byla do Sněmovny předložena v červnu, ale ani na konci srpna ještě nezačala prvním čtením. Poslanci se mají návrhem zabývat nejdříve na zářijové schůzi a právě zpoždění o několik měsíců výrazně snižuje šanci, že bude celý proces dokončen do konce roku. Nestačí totiž pouze souhlas Poslanecké sněmovny. Předloha musí projít jednotlivými čteními, výbory, následně Senátem a nakonec ji musí podepsat prezident. Při komplikovaném projednávání se přitom mohou jednotlivé fáze protáhnout o týdny či měsíce.
Schillerová už leden nepotvrzuje
Ještě během první poloviny roku vláda prezentovala začátek roku 2027 jako plánovaný termín změny. Nyní už jsou vyjádření představitelů kabinetu opatrnější. Ministryně financí Alena Schillerová na konci srpna připustila, že zákon může být do prvního čtení zařazen nejdříve během zářijové schůze a další postup bude záležet také na prioritách poslanců a vládní koalice. Jistota, že televizní a rozhlasové poplatky skutečně skončí 1. ledna 2027, tak v tuto chvíli není. Ministerstvo financí proto při přípravě státního rozpočtu nechce s novým systémem automaticky počítat, dokud parlament zákon neschválí. Pro případ, že začne platit až v průběhu roku, se mají potřebné peníze řešit prostřednictvím rozpočtové rezervy.
Také ministr kultury Oto Klempíř už dříve připustil, že lednový termín bude možné dodržet pouze v případě, že parlamentní projednávání proběhne bez výraznějších průtahů. To ale není příliš jisté. Opozice oznámila, že chce proti změně financování veřejnoprávních médií vystupovat, a ve hře jsou delší jednání ve Sněmovně, vrácení zákona ze Senátu i případný nesouhlas prezidenta. Část politiků vládní koalice už proto podle dostupných informací počítá také s variantou, že nový systém začne fungovat až v průběhu roku 2027. Objevují se dokonce úvahy, zda by z hlediska rozpočtového plánování nebylo jednodušší posunout účinnost až na leden 2028.
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Domácnosti zatím musí dál platit
Pro důchodce ani ostatní domácnosti se proto v tuto chvíli prakticky nic nemění. Dokud nový zákon skutečně nevstoupí v účinnost, zůstává povinnost platit televizní a rozhlasové poplatky zachována podle současných pravidel. Pokud parlament nestihne změnu schválit tak, aby mohla začít platit 1. ledna 2027, budou domácnosti poplatky odvádět i po Novém roce. Teprve podle konečného znění zákona a data jeho účinnosti bude možné určit, kdy přesně poslední platby odejdou.
Rozhodující proto budou především následující měsíce. Pokud poslanci návrh v září rychle neposunou do dalších fází legislativního procesu, zrušení poplatků od ledna 2027 se stane ještě méně reálné. Pro domácnosti, které počítaly s úsporou 205 korun měsíčně hned od začátku příštího roku, tak zatím platí jediné. S těmito penězi je bezpečnější v rodinném rozpočtu stále počítat jako s výdajem.
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