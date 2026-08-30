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Od ledna 2027 měly důchodcům poplatky skončit. Schillerová nyní připouští, že termín jistý není

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Plánované zrušení televizních a rozhlasových poplatků se komplikuje. Vláda původně počítala s tím, že domácnosti přestanou platit od ledna 2027, legislativní proces se ale výrazně zpozdil. Ministryně financí Alena Schillerová už proto nechce potvrdit, že se původní termín podaří dodržet.
Plán na zrušení poplatků pro důchodce dostává trhliny: Lednový termín už Schillerová negarantuje.

Plán na zrušení poplatků pro důchodce dostává trhliny: Lednový termín už Schillerová negarantuje.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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