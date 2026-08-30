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Fosfor na přelomu srpna a září změní cukety, okurky i rajčata k nepoznání. Plody narostou do velikosti, která vás překvapí

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Abyste letos ze své zeleninové zahrady sklidili opravdu rekordní množství plodin, pak si vezměte k ruce fosfor. Jeho aplikace se rozhodně vyplatí.
Jak pečovat o rajčata v průběhu léta – podrobný návod pro všechny

Jak pečovat o rajčata v průběhu léta – podrobný návod pro všechny

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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