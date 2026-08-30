Fosfor na přelomu srpna a září změní cukety, okurky i rajčata k nepoznání. Plody narostou do velikosti, která vás překvapí

Toužíte také po bohaté úrodě okurek, rajčat a cuket? Těmto typickým letním plodinám se na slunci daří a s trochou strategické péče mohou přinést
působivé plody, které lahodí chuti i oku. Jedním z klíčů k odhalení jejich skutečného potenciálu je rozumná aplikace fosforu, důležité živiny, která podporuje silný růst a zvyšuje velikost a kvalitu plodů. A jak poznat, kolik této živiny vaše rostliny potřebují? Návod je jednoduchý Význam fosforu: podpora plození a růstu
Fosfor je základní živina, která hraje klíčovou roli ve vývoji a vitalitě rostlin. Podílí se na tvorbě DNA, RNA a ATP a
usnadňuje metabolické procesy důležité pro růst a reprodukci. Pokud je fosfor aplikován ve správný čas a správným způsobem, může významně ovlivnit velikost, kvalitu a výnos plodů. V srpnu, kdy tyto plodiny přecházejí do fáze plodnosti, může dostatečný přísun fosforu znamenat rozdíl mezi nevýraznou úrodou a zahradou plnou chuti a hojnosti. Okurky a fosfor
Okurkám, které jsou proslulé svou křupavostí a osvěžující chutí, se v srpnu v teple daří. Chcete-li využít potenciál fosforu, začněte
upravovat půdu hnojivem bohatým na fosfor před výsadbou této zeleniny. Tím připravíte kořeny na optimální příjem živin při jejich zakořeňování. Jakmile začnou plodit, zvažte použití vyváženého hnojiva s vyšším obsahem fosforu, abyste podpořili vývoj baculatých a šťavnatých okurek. Pravidelně také sledujte vlhkost půdy, protože důsledná zálivka zabraňuje hořknutí plodů způsobenému stresem. Kolik fosforu potřebují rajčata
Na začátku měsíce posilněte půdu na záhonku s rajčaty přípravkem bohatým na fosfor, abyste vytvořili základ bohatý na živiny. Fosfor
napomáhá tvorbě květů a plodů, což je pro rajčata nezbytné. Jakmile rostliny začnou kvést, přidejte k nim ještě minerální hnojivo bohaté na fosfor nebo kostní moučku. Přidejte tak i hnilobě konců květů, což je častý stav zhoršený nedostatkem vápníku – živiny, jejíž vstřebávání fosfor pomáhá podporovat. A pomoci může i kyselina boritá. Zdroj fotografie: Depositphotos Jak hnojit fosforem cukety
Plodným cuketám, které jsou známé svou bohatou
úrodou, může fosfor velmi prospět. Příprava půdy s přídavkem fosforu před výsadbou vytváří předpoklady pro silný růst. Jakmile se cuketám začne dařit, zaměřte se na doplňování tohoto prvku prostřednictvím vyváženého hnojiva nebo kompostového čaje. Dostatečné množství fosforu podporuje zdravý vývoj kořenů, které pak podporují silný vegetativní růst a zajišťují produkci velkých cuket, které nejenže zaujmou svou velikostí, ale potěší i svou strukturou a chutí. Strategie pro aplikaci fosforu
Půdní aplikaci doplňte také listovými postřiky s obsahem fosforu. To umožňuje přímou absorpci živin a rychlé výsledky. A myslete i na
rostliny, které přirozeně vážou a uvolňují fosfor do půdy (například luštěniny). Mohou být trvalým zdrojem této důležité živiny, takže pokud cokoliv pěstujete na záhonech, kde jste v loňském roce sklízeli právě luštěniny, pak buďte s dávkování této živiny opravdu opatrní.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři