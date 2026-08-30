Zlomený obratel a operace. Fenomenální Pogačar musí na závody zapomenout

Jednu chvíli vedl Vueltu s náskokem téměř čtyř minut, druhou ležel na asfaltu mezi Puçolem a Xeracem. Pogačar, úřadující mistr světa, vítěz pěti Tour de France a muž se 130 profesionálními výhrami, opustil závod na nosítkách. Sanitka ho odvezla do nemocnice, odkud putoval do Barcelony. Tam čeká na operaci, která přijde nejdřív v pondělí 31. srpna. A s ní i odpověď na otázku, kolik ze zbytku sezony mu ještě zbývá.
Tři diagnózy, ne jedna
Pogačarovo zranění není standardní „zlomená klíčňák a za tři týdny na kole“. Lékaři potvrdili trojici problémů, z nichž každý sám o sobě komplikuje návrat:
Stabilní zlomenina krčního obratle C7, nejnižšího krčního obratle. Slovo „stabilní“ znamená, že mícha není bezprostředně ohrožena, ale podle odborné literatury se takové zlomeniny běžně léčí rigidní ortézou po dobu 6 až 12 týdnů. Zlomenina levé klíční kosti s posunem, právě tu má řešit operace v barcelonské nemocnici. Otřes mozku, důvod, proč chirurgové nezasáhli hned. Španělský deník EL PAÍS uvedl, že zákrok proběhne až po minimálně 24 hodinách observace a po splnění protokolu pro poranění hlavy.
Operace tedy míří na klíční kost. Obratel se bude hojit sám, v límci. A právě ten límec je tichá brzda celého návratu, šest až dvanáct týdnů imobilizace krční páteře nelze přeskočit ani zkrátit vůlí.
Kalendář, který nečeká
Pogačarův podzimní program vypadal jako korunovační jízda: obhajoba titulu mistra světa v Montréalu, mistrovství Evropy v domácí Lublani, monument Il Lombardia. Teď se z něj stala série škrtanců.
Závod Datum Odstup od pádu Reálnost startu MS Montréal 27. září 29 dní Podle nás prakticky vyloučený ME Lublaň 4. října 36 dní Vysoce nejistý Il Lombardia 10. října 42 dní Poslední teoretická šance
Agent Alex Carera pro slovinský deník Delo odmítl celou sezonu předčasně odepsat, ale sám přiznal, že přesnější výhled přijde až po operaci. Medicínský rámec mluví jasněji než manažerský optimismus: ani při nejhladším průběhu hojení C7 se čtyři týdny do Montréalu nedají natáhnout na plnohodnotnou přípravu mistra světa.
Jak k pádu došlo
Peloton se řítil po rovině před stoupáním na Barx. Podle dostupných svědectví a záběrů zřejmě sehrál roli kámen nebo předmět na silnici. Brit Oscar Onley, který spadl také, popsal okamžik slovy: „Najednou byla všude těla.“ Enric Mas, jenž převzal červený dres, pád přímo neviděl, zachytil jen pohyb balíku doleva. Jednoznačnou příčinu žádný z dohledatelných zdrojů neurčil.
Podle
oficiálního webu Vuelty je Pogačar prvním lídrem závodu, který kvůli havárii vypadl z celkového pořadí od Igora Antóna v roce 2010. A teprve podruhé v profesionální kariéře odstoupil po pádu, poprvé od Lutychu 2023. Vuelta bez krále
Reakce pelotonu ukázala, jak moc Pogačarova přítomnost definovala celý závod. Mas si červený dres na pódiu neoblékl, na znamení respektu. Felix Gall, třetí muž celkového pořadí, řekl, že jde o „nový závod“. Kolem autobusu UAE Team Emirates-XRG bylo den po pádu viditelně méně lidí.
Celková klasifikace se otevřela: Mas vede, Primož Roglič ztrácí minutu, Gall minutu jedenáct. Český zástupce Jan Hirt figuruje na 22. místě s odstupem přes devatenáct minut. Pogačarův výpadek z něj favorita neudělá, ale prostor pro etapový útok se rozšířil.
Co bude dál
Pogačarův případ není o jedné operaci a návratu za pár dní. Klíční kost se dá sešroubovat, ale krční páteř a mozek mají vlastní tempo. Tři brzdící faktory najednou, to je v kariéře jezdce, který od profesionálního debutu prakticky nezpomalil, něco nového. Sezona 2026 pro něj nekončí oficiálně, ale kalendář a medicína mluví stejným jazykem: čas teď patří léčení, ne závodění.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný