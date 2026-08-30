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Zlomený obratel a operace. Fenomenální Pogačar musí na závody zapomenout

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Tadej Pogačar spadl v sobotu ve vysoké rychlosti 32 kilometrů před cílem 8. etapy Vuelty. Diagnóza: zlomený krční obratel, klíční kost a otřes mozku.
Zlomený obratel a operace. Fenomenální Pogačar musí na závody zapomenout

Zlomený obratel a operace. Fenomenální Pogačar musí na závody zapomenout

Zdroj: Superbia23 / Creative Commons / CC - BY- SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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