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FOTO: Trojitá radost v Zoo Jihlava. Surikatí rodina se rozrostla o mláďata

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V blízkosti hlavního vstupu do jihlavské zoologické zahrady se nachází výběh, v němž bydlí surikatí rodina. Ta teď prožívá veselé období, protože na konci července se jedné z maminek narodila trojčata.
Trojitá radost v Zoo Jihlava. Surikatí rodina se rozrostla o mláďata

Trojitá radost v Zoo Jihlava. Surikatí rodina se rozrostla o mláďata

Zdroj: Zoo Jihlava (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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