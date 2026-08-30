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Do jihočeských škol v září nastoupí méně dětí, přibylo ale několik nových oborů

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Do jihočeských mateřských, základních a středních škol nastoupí v září méně dětí než před rokem. Dětí v mateřských školách ubylo o čtyři procenta na 21 tisíc. Do základních škol půjde o procento méně žáků. Celkem jich do lavic usedne 60 tisíc, z toho 7200 prvňáků. Střední školy bude navštěvovat 32 tisíc žáků, což je také o procento méně než v předchozím školním roce.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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