Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Žhavý pozdrav od moře: Single Marta Dancingerová rozpaluje fanoušky v plavkách

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Oblíbená herečka Marta Dancingerová (34) je nějakou dobu single. Minulý rok byl pro ni vztahově poměrně hektický. Sympatická Marta nyní potěšila své fanoušky a poslala jim pozdrav od moře v podobě snímku v bikinách.
Žhavý pozdrav od moře: Single Marta Dancingerová rozpaluje fanoušky v plavkách

Žhavý pozdrav od moře: Single Marta Dancingerová rozpaluje fanoušky v plavkách

Zdroj: herminapress / Marta Dancingerová Instagram.com
Reklama
Další články z Aplausin.cz
První reakce Brzobohatého na svatbu exmanželky Kuchařové: Podruhé si vzala Ondřeje
První reakce Brzobohatého na svatbu exmanželky Kuchařové: Podruhé si vzala Ondřeje
Nová éra Evropy 2: Štěpán Kozub přichází k Marešovi, pod příspěvkem to okamžitě vybuchlo
Nová éra Evropy 2: Štěpán Kozub přichází k Marešovi, pod příspěvkem to okamžitě vybuchlo

Leoš Mareš (50) konečně prozradil to, na co všichni čekali. Po jeho boku v Ranní show na Evropě 2 se nově...

Slzy a strach ze setkání: Ornella Koktová promluvila o usmíření se sestrou Charlotte
Slzy a strach ze setkání: Ornella Koktová promluvila o usmíření se sestrou Charlotte

Ornella Koktová (33) a její sestra Charlotte Stefan Štiková (30) měly mezi sebou dlouhodobě dost napjaté...

Tajná svatba s doktorem: Taťána Kuchařová se v tichosti vdala na zámku!
Tajná svatba s doktorem: Taťána Kuchařová se v tichosti vdala na zámku!

Modelka Taťána Kuchařová všem připravila pořádné překvapení. V tichosti se totiž podle informací Expres.cz...

Strach o legendu: Marta Kubišová skončila v nemocnici
Strach o legendu: Marta Kubišová skončila v nemocnici

Oblíbená zpěvačka Marta Kubišová (83) má v posledních dnech problémy, které jsou spojené s velkými vedry....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.