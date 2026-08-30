Richard Gere slaví 77 let. Kvůli mladší manželce a malým synům vše prodal a opustil Ameriku

Richard Gere s manželkou, FOTO: Harald Krichel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Richard Gere s manželkou, FOTO: Harald Krichel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Richard Gere s manželkou, FOTO: Harald Krichel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Richard Gere s manželkou, FOTO: Harald Krichel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Richard Gere s manželkou, FOTO: Harald Krichel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Richard Gere s manželkou, FOTO: Harald Krichel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Americký herec Richard Gere slaví sedmasedmdesáté narozeniny. Nedávno se rozhodl prodat své luxusní americké sídlo a trvale přesídlil s rodinou do Evropy. S o více než třicet let mladší manželkou Alejandrou a dvěma malými syny našli společné zázemí ve Španělsku. Změna adresy kvůli rodinným vazbám
před dvěma lety opustil Spojené státy a zbavil se svého rozlehlého panství v Connecticutu. Luxusní dům s obrovským pozemkem dříve patřil hudebníkovi Paulu Simonovi a herec tam původně zamýšlel vybudovat farmu s chovem koz a pěstováním hub. Richard Gere
Své plány nakonec přehodnotil a upřednostnil přání rodiny. Svou ženu chtěl přiblížit jejím příbuzným a španělské kultuře.
„Pro Alejandru bude úžasné být blíže své rodině, svým celoživotním přátelům a své kultuře,“ uvedl Gere v rozhovoru pro magazín Vanity Fair Spain.
Gere tehdy vysvětlil okolnosti stěhování velmi jednoduše. Manželka mu prý věnovala šest let života v jeho americkém světě a on jí teď stejný čas oplatí v jejím rodném prostředí.
Ve Španělsku vychovávají pětiletého Alexandra a čtyřletého Jamese. Honosné venkovské sídlo tehdy změnilo majitele za téměř jedenáct milionů dolarů.
Romantické začátky a osmé výročí
Manželé letos v dubnu oslavili osmé výročí svatby. Obřad se konal na hercově ranči a Alejandra při příležitosti letošního jubilea zveřejnila několik soukromých svatebních
fotografií. Dvojice na nich působí velmi uvolněně a spokojeně. Počátky jejich vztahu provázela velká romantika.
Herec svou budoucí ženu vytrvale zahrnoval květinami a skládal pro ni písně. V minulosti byl Gere ženatý se supermodelkou Cindy Crawford a později s herečkou Carey Lowell. S druhou jmenovanou má šestadvacetiletého syna Homera.
Současná manželka díky svému protějšku konvertovala k buddhismu. Svému muži letos láskyplně vzkázala, že by si ho vybrala znovu v každém dalším životě.
Důsledky politických postojů
Buddhismus a podpora Tibetu formují hercův život už celá desetiletí. Na veřejnosti se pravidelně objevuje po boku dalajlámy a aktivně se věnuje charitativní činnosti. Jeho pevné přesvědčení mělo v minulosti i přímý dopad na jeho filmovou kariéru.
Na předávání cen filmové Akademie v roce 1993 veřejně kritizoval čínskou vládu za útlak v Tibetu. Organizátoři jej poté vyřadili ze seznamu hostů pro slavnostní večery a zpět na pódium se vrátil až o dvacet let později. Gere situaci hodnotí smířlivě a dodává, že vzal celou věc s nadhledem.
Některá velká studia ho začala přehlížet při obsazování filmů s asijským financováním. Herec k tomu s úsměvem podotkl, že mu vlastně vyhovovalo odložit formální slavnostní frak.
Charisma z romantických komedií zůstává
Na aktuálních fotografiích ze společenských akcí i ze soukromí je vidět přirozený běh času. Gere působí o něco křehčeji a jeho tvář nese stopy stárnutí. Stále si plně zachovává šarm, kterým okouzloval divačky v devadesátých letech.
Jeho charakteristický úsměv a jiskra v oku zůstávají přesně takové, jaké si diváci pamatují z dob natáčení oblíbených filmů jako Pretty Woman nebo Nevěsta na útěku. Elegantní bílé vlasy a perfektně padnoucí oblek mu dodávají osobité kouzlo, které z něj udělalo velkou hvězdu stříbrného plátna a dodnes mu zaručuje obdiv fanoušků.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, revistavanityfair.es, idnes).