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Žádná strouhanka ani houska: Zkušení řezníci dávají do sekané úplně jinou přísadu

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U sekané se často zbytečně sází na housku nebo strouhanku, jenže ty samy o sobě maso neslepí. Funguje jiný postup: osolit hned na začátku, maso pár minut pořádně propracovat a přidat najemno strouhaný brambor.
Fotografie sekané

Fotografie sekané

Zdroj: Foto: Dezidor / Creative Commons / Attribution 3.0, sekaná
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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