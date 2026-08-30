Žádná strouhanka ani houska: Zkušení řezníci dávají do sekané úplně jinou přísadu

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Žádná strouhanka ani houska: Zkušení řezníci dávají do sekané úplně jinou přísaduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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U sekané se často zbytečně sází na housku nebo strouhanku, jenže ty samy o sobě maso neslepí. Funguje jiný postup: osolit hned na začátku, maso pár minut pořádně propracovat a přidat najemno strouhaný brambor.
Fotografie sekané
Zdroj: Foto: Dezidor / Creative Commons / Attribution 3.0, sekaná
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- Ruská vejce na pařížském salátu: Retro lahůdka s krémovým přelivem
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