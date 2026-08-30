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Najít školu bez bariér je problém, nová databáze pomůže handicapovaným dětem

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Dennívýzva
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Rodičům dětí s handicapem pomůže s výběrem školy nová databáze. Ucelený přehled o tom, jak na tom které vzdělávací zařízení je, dosud chyběl. Databáze zatím zahrnuje přes 500 škol z celého Česka. Svými informacemi přispěla také třicítka zařízení z Libereckého kraje. Databáze se ale stále doplňuje a přispět do ní mohou samotné školy, ale také žáci a rodiče.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: pexels.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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