Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
11 min

Fiala u Moravce: Nutella byla přešlap, Spolu jsme měli posílit. Samostatné ODS nevěří

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Petr Fiala se po necelém roce od voleb vrátil k období, které jej vyneslo…
Bývalý premiér Petr Fiala v pořadu Poledne s Moravcem, 30. srpna 2026, ZDROJ: Václav Moravec/ se svolením

Bývalý premiér Petr Fiala v pořadu Poledne s Moravcem, 30. srpna 2026, ZDROJ: Václav Moravec/ se svolením

Zdroj: inregion.cz
Reklama
Další články z Inregion.cz
Klempíř skromně odmítl papalášství. Pak setřel soudruha Zemana, z Pavla udělal lídra STAN a ministerstvu nakreslil sex
Klempíř skromně odmítl papalášství. Pak setřel soudruha Zemana, z Pavla udělal lídra STAN a ministerstvu nakreslil sex
Ligurské stecchi, starý recept z Janova
Ligurské stecchi, starý recept z Janova

Ligurie je v představách většiny návštěvníků krajem pesta, bazalky, olivového oleje, focaccie a ryb.

Starostové se pustili do Babišovy vlády: Metnar rozkládá vnitro, České dráhy obsazuje politika
Starostové se pustili do Babišovy vlády: Metnar rozkládá vnitro, České dráhy obsazuje politika

Starostové vytáhli proti Babišově kabinetu hned několik výtek najednou a nejostřeji míří na Ministerstvo…

Lepší penzijko? Ano. Ale pojďme ještě dál
Lepší penzijko? Ano. Ale pojďme ještě dál

Vláda schválila návrh změn doplňkového penzijního spoření nazvaný „Lepší penzijko.“

Komunistka Konečná odhalila potravinový rasismus. Němec dostal maso, Čech náhražku. Lenin tentokrát zůstal doma
Komunistka Konečná odhalila potravinový rasismus. Němec dostal maso, Čech náhražku. Lenin tentokrát zůstal doma

Komunistka Kateřina Konečná se pustila do dvojí kvality potravin a tentokrát ponechala třídní boj,…

Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

Všechny články tohoto autora →
Inregion.cz
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.