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Nela Slováková v problémech: výslech na policii

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Nela Slováková před odletem do Itálie zažila v Brně krušné okamžiky. Musela totiž na policii k výslechu. Podle svých slov čelí drsným pomluvám.
Nela Slováková v problémech: výslech na policii

Nela Slováková v problémech: výslech na policii

Zdroj: ČRzprávy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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