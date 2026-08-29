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Má smysl nechat dozrát všechna rajčata? Odpověď vás překvapí

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Dennívýzva
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Máte tendenci ponechat na keřích všechna rajčata až do úplného dozrání? Na první pohled to dává smysl, neboť čím déle plody visí na rostlině, tím více jich přece sklidíte. Ve skutečnosti ale může snaha nechat dozrát úplně všechna rajčata úrodu spíše zhoršit.
Rajčata

Rajčata

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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