Gripen F poprvé vzlétl: Dvoumístná verze Gripenu zahajuje letové zkoušky

Společnost Saab úspěšně dokončila první let Gripenu F, dvoumístné varianty Gripenu E. Gripen F
vzlétl 28. srpna v 9:40 místního času z letiště Saab v Linköpingu ve Švédsku a ve vzduchu zůstalo 40 minut.
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Let provedli na letišti Saab v Linköpingu hlavní zkušební pilot Saabu Jakob Högberg a zkušební pilot brazilského letectva podplukovník Abdon de Rezende Vasconcelos. Tento úvodní zkušební let úspěšně ověřil funkčnost základních systémů letadla a jeho počáteční letové výkony. Pro Saab i brazilské letectvo jde o významný milník programu, který není pouze návratem klasického „cvičného“ dvoumístného stíhače.
Gripen F má spojit výcvik budoucích pilotů s plnohodnotnými bojovými schopnostmi a druhý člen posádky může výrazně rozšířit možnosti letounu při složitých bojových misích. Nejde jen o Gripen E se dvěma sedadly
Saab Gripen F navrhl jako plnohodnotný bojový letoun, který současně umožňuje rychlejší přeškolení pilotů. Gripen F vychází z nejnovější generace Gripen E a zachovává její základní schopnosti, včetně moderní architektury, senzorů a elektronických systémů. Klíčovou změnou je plně funkční druhý kokpit, který umožňuje instruktorovi zasahovat do výcvikové mise.
V bojové misi druhý člen posádky může převzít část stále rostoucího pracovního vytížení, kdy posádka musí vyhodnocovat data z radarů a dalších senzorů, elektronického boje, datových spojení a systémů velení a řízení.
Právě tato schopnost rozdělit tyto úkoly mezi dva členy posádky může být jednou z největších předností Gripenu F při komplexních operacích. Saab proto hovoří nejen o rychlejším výcviku, ale také o zvýšení operační efektivity při pokročilých bojových misích. Gripen F: Druhý pilot a budoucnost spolupráce s CCA
Význam dvoumístného
Gripenu F může v budoucnu ještě vzrůst. Vojenské letectvo se stále více orientuje na koncept, v němž pilotovaný bojový letoun spolupracuje s bezpilotními stroji, takzvanými Collaborative Combat Aircraft (CCA).
Takový systém bude vyžadovat řízení dalších senzorů, bezpilotních platforem a zbraňových systémů. Druhý člen posádky by mohl část těchto úkolů převzít a působit například jako velitel mise.
Dvoumístný Gripen tak může představovat zajímavé řešení zejména v období, kdy se spolupráce pilotovaných letounů a autonomních dronů teprve zavádí do reálného provozu. Právě tato budoucí flexibilita je jedním z důvodů, proč Gripen F nelze jednoduše označit za klasický cvičný derivát Gripenu E. Brazílie jako partner, nikoli pouze zákazník
Gripen F je výsledkem mimořádně úzké průmyslové spolupráce mezi Švédskem a Brazílií. Brazílie je zaváděcím zákazníkem této varianty a aktivně se podílela na jejím vývoji.
Původní kontrakt z roku 2014 zahrnoval 36 letounů Gripen, konkrétně 28 jednomístných Gripenů E a osm dvoumístných Gripenů F. Saab současně uvádí, že na programu transferu technologií se podílely stovky brazilských inženýrů, techniků a pilotů. Více než 350 Brazilců se účastnilo aktivit spojených s vývojem, výrobou, letovými zkouškami a údržbou Gripenu F.
Zdroj:
Saab, TWZ Autor/Licence fotografie: Gripen F, Saab