Bramborové placky: nerozpadají se, nelepí a jsou křupavé i druhý den

Málokteré jídlo umí potrápit tak jako obyčejný bramborák. Těsto se na pánvi rozjede, chytá se ke dnu, a co nesníte hned, druhý den zvládne leda tak zvláčnět. Přitom o výsledku rozhodnete ještě předtím, než zapnete sporák. Když víte, na čem to celé stojí, poslechne vás placka hned napoprvé.
Nejdřív z brambor dostaňte vodu
Nastrouhaná syrová brambora v sobě drží překvapivé množství vody a právě ta stojí za většinou nezdarů. Mokré těsto je řídké, na pánvi se roztéká a nezvládne se zatáhnout do kůrky. Tuk pak vsákne dovnitř a placka se přilepí ke dnu. Odvodnění se proto nedá přeskočit.
Strouhanou směs vkládejte po hrstech do čisté bavlněné utěrky, sbalte ji a nad miskou ždímejte tak dlouho, dokud z ní odkapává šťáva. Nešetřete silou. Správná hmota po vyždímání zůstane v hromádce a nabíráte ji lžící jako hutné pyré. Teprve z takového základu placka přežije obracečku a nerozlomí se.
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Vodu, kterou jste z brambor vymačkali, ale nevylévejte. Postavte misku na pár minut stranou a kapalina se rozvrství. Nahoře zůstane čirá voda, u dna se usadí bílá kaše. To je vyplavený bramborový škrob a stojí za to vrátit ho zpět. Vrchní vodu opatrně slijte a hustou usazeninu vmíchejte do vyždímané směsi. V rozpáleném tuku škrob zvětší objem, naváže na sebe poslední vlhkost a jednotlivé kousky brambor spojí dohromady.
Kdo má hodně vodnaté brambory nebo nechce čekat, sáhne rovnou po sáčku. Na kilo strouhaných brambor stačí vrchovatá lžíce bramborového škrobu, nebo zhruba dvě lžíce kukuřičného. S pšeničnou moukou vyjde placka těžší a tuk do sebe potáhne dřív. Navíc je to s ní ošidné na obě strany. Málo mouky a hmota se rozpadá, moc jí a placky ztvrdnou do gumy.
Ještě než pánev rozehřejete, dopřejte hotové směsi pět až deset minut na odpočinek. Škrob za tu chvíli vsákne poslední vlhkost a těsto citelně zpevní.
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Žádný trik nezachrání placky ze špatné suroviny. Sáhněte po moučnatých bramborách varného typu C, případně B, ideálně po odleželých zimních ze sklepa. Mají hodně škrobu a málo vody, takže drží tvar skoro bez pomoci. Rané a salátové odrůdy si nechte na oběd s omáčkou. Ve strouhané podobě pustí tolik tekutiny, že se placka na pánvi rozjede dřív, než ji stačíte otočit.
Roli hraje i struhadlo. Když všechno nastrouháte najemno, dostanete kaši, která se na pánvi jen rozměkne. Osvědčí se strouhat převážně nahrubo a jen menší část najemno. Hrubší kousky vytvoří po okraji ten pověstný křupavý roztřepený lem, jemná část poslouží jako pojivo. A aby vám strouhaná hmota na vzduchu nezhnědla, přelijte ji horkým mlékem nebo do ní kápněte trochu citronu.
Hrubší strouhání a moučnaté brambory dají plackám křupavý roztřepený lem i pevnou strukturu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Pořádně rozpalte pánev
Připravené těsto teď potřebuje správný žár. Základ všeho je pořádně rozpálený tuk. Hoďte do něj malý kousek hmoty, a jakmile hlasitě zasyčí, můžete začít. Ve vlažném oleji se placka jen máčí, saje tuk a chytá se ke dnu, kdežto v horkém se povrch okamžitě zatáhne a šťáva zůstane uvnitř. Nejlépe poslouží masivní pánev se silným dnem, ideálně nerezová, protože udrží vyrovnanou teplotu a po vložení studeného těsta hned nevychladne. Jako tuk se vyplatí sádlo, se kterým i nerez placku snadno pustí.
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Dělejte spíš menší a tenčí kousky. Otočíte je s daleko větší jistotou a stihnou se propéct i uvnitř. Placka roztažená přes celou pánev zůstává uprostřed syrová a při obracení se láme. Nespěchejte s obracečkou. Počkejte, až spodek zezlátne a okraj ztuhne natolik, že drží pohromadě. Usmažené kousky pak nechte chvíli okapat na kuchyňské utěrce nebo na mřížce.
Aby chutnaly i druhý den
Čerstvě usmažené placky nikdy nevrstvěte horké na sebe. Zespodu se začnou pařit a křupavost je rázem pryč. Nechte je chvíli volně vydechnout na mřížce a teprve pak je uložte do uzavřené nádoby v lednici, kde vydrží zhruba dva dny.
Největší rozdíl udělá způsob ohřevu. V mikrovlnce se placka sice prohřeje, ale povrch v ní zvlhne a celá zgumovatí. Křupavost vrátí jenom suché teplo:
Přečtěte si také: Kdo dává tyhle 2 potraviny vedle sebe do lednice, ať s tím okamžitě přestane. Zkazí se o polovinu dřív prohřejte je zhruba šest až osm minut v troubě vyhřáté na 190 °C, nebo je krátce opečte nasucho na pánvi, výborně funguje také horkovzdušná fritéza.
Kůrka se znovu zatáhne a druhý den si na plackách pochutnáte skoro jako na čerstvo.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/krupave-bramboraky-zmente-zpusob-strouhani/, https://www.ekonadobi.com/recepty/bramborove-placky-v-troube/, https://www.tiscali.cz/babiccin-trik-na-bramboraky-nikdy-nezklame-staci-1-lzice-do-testa-a-uz-se-vam-nikdy-nerozpadnou-728390, https://stavebniny-chemie.cz/2026/04/23/jak-smazit-bramborove-placky-dokonale-krupave-ktere-nepiji-olej-a-zustavaji-uvnitr-mekke/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/co-pridat-do-bramboraku-aby-byly-chutne-krupave-mene-mastne-jedna-surovina-vas-prekvapi, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/caste-chyby-pri-priprave-bramboraku-malo-cesneku-nebo-mouky/, https://www.kucharkaprodceru.cz/bramboraky-recept/