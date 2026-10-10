Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ořechy nemusíte mrazit. Ořechy lze uchovat jinak i roky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sezona ořechů právě vrcholí. Nejspíše už máte ořechy doma uskladněné v bedničkách, případně se k jejich sklizni chystáte. Ať už je vaše situace jakákoli, počítat musíte nepochybně s tím, že ořechy budete muset vyloupat a následně nějakým způsobem efektivně uskladnit. Tak jako tak se vyplatí znát hned několik způsobů, které jsou z hlediska uskladnění ořechů efektivní. My se konkrétně zaměříme na poměrně jednoduchý trik, na němž není vůbec nic. Ještě před ním se ale podíváme na klasické způsoby uchování ořechů přes zimu.
Vlašské ořechy ve sklenici

Vlašské ořechy ve sklenici

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 23:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Připravte trávník na zimu: mulčování zabrání růstu plevele
Připravte trávník na zimu: mulčování zabrání růstu plevele
Ibišek a ploštice: ne vždy je třeba rychlý (likvidační) zásah
Ibišek a ploštice: ne vždy je třeba rychlý (likvidační) zásah

Ibišek je nenáročnou rostlinou, o kterou se nemusíte příliš starat. Možná jste si ale všimli, že dokáže...

Čas nákupu krouhaného zelí je tady. Pozor na staré
Čas nákupu krouhaného zelí je tady. Pozor na staré

Nakládání zelí na zimu je pro mnohé z nás jakousi samozřejmostí, bez které si zimu ani nedokážeme...

Zapomeňte na drahá chemická hnojiva: Přírodní elixír za pár haléřů přiměje kvetení i tu nejlenivější orchidej
Zapomeňte na drahá chemická hnojiva: Přírodní elixír za pár haléřů přiměje kvetení i tu nejlenivější orchidej

Zapomeňte na drahá chemická hnojiva: Přírodní elixír za pár haléřů přiměje kvetení i tu nejlenivější...

Bazalka na podzim: Jak ji zachránit před prvními mrazíky
Bazalka na podzim: Jak ji zachránit před prvními mrazíky

Jedná se o teplomilnou bylinu, které chladné podzimní noci příliš nesvědčí. Jakmile se teploty začnou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.