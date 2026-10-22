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CENTRUM o páté: Houdiniho smrt dodnes budí otázky, podzim přináší kouzla i nejistou budoucnost

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Říjen patří tajemnu, ale ne všechno, co působí záhadně, je nadpřirozené – někdy chybějí důkazy, jindy teprve hledáme odpovědi. Vedle příběhu slavného kouzelníka se dnes dostáváme také k proměnám technologií, politickým jednáním a tomu, co nás čeká s příchodem zimy.
CENTRUM o páté: Houdiniho smrt dodnes budí otázky, podzim přináší kouzla i nejistou budoucnost

CENTRUM o páté: Houdiniho smrt dodnes budí otázky, podzim přináší kouzla i nejistou budoucnost

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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