CENTRUM o páté: Houdiniho smrt dodnes budí otázky, podzim přináší kouzla i nejistou budoucnost

Houdini unikl poutům, smrt ale neodvrátil
Harry Houdini proslul tím, že se dokázal osvobodit z pout, zamčených truhel i vodních nádrží. Jeho konec je však mnohem méně jednoznačný než jeho vystoupení: několik dní před smrtí ho v Montrealu student Jocelyn Gordon Whitehead udeřil do břicha, když se zajímal o kouzelníkovu schopnost odolávat ranám. Houdini později pokračoval v náročném programu navzdory bolestem, ale lékaři nakonec zjistili prasklý apendix a zánět pobřišnice. Zemřel 31. října 1926. Přímou souvislost mezi údery a smrtí nelze spolehlivě potvrdit – doloženou příčinou byly komplikace zánětu slepého střeva.
Krematorium otevře místa, kam se běžně nepodíváme
Tajemství nemusí být jen v kouzelnických tricích. Pardubické krematorium nabídne v sobotu 24. října od 14:30 do 19 hodin možnost nahlédnout do obřadních prostor i technického zázemí. Návštěvníci uvidí původní kremační pece známé také z filmu Spalovač mrtvol i současnou technologii žehu. Prohlídka tak přiblíží nejen výraznou rondokubistickou stavbu, ale i proces, který zůstává pro většinu lidí skrytý.
Halloween začíná už na domovních dveřích
Kdo chce doma navodit halloweenskou atmosféru, nemusí čekat až na poslední říjnový den. Podzimní dekorace mohou mít podobu věnců s černými stuhami, umělými pavučinami, drobnými netopýry a oranžovými dýněmi. Výsledkem může být výzdoba, která je hravě strašidelná, elegantní nebo výrazně čarodějnická – záleží na tom, jaké prvky se spojí a jakou náladu mají dveře při každém příchodu domů navodit.
Umělá inteligence slibuje pomoc, zároveň otevírá otázky
Zatímco Halloween pracuje s kouzly, umělá inteligence mění každodenní život prostřednictvím technologií. Podle šéfa českého Googlu Františka Štrupla prochází firma po dvaceti letech na tuzemském trhu zásadní proměnou. AI může změnit vyhledávání i nakupování a podle Štrupla má potenciál pomáhat také při léčbě nemocí nebo řešení nedostatku pitné vody a potravin. S novými možnostmi ale přicházejí i bezpečnostní rizika a otázka, jak technologii správně regulovat.
Jednání o Ukrajině naznačuje možný posun, průlom ale nepřišel
Po další schůzce amerického vyslance Steva Witkoffa s Vladimirem Putinem v Petrohradu zazněla opatrně optimistická slova, zásadní dohoda o ukončení války však zatím nepřišla. Putinův poradce Jurij Ušakov mluví o možnosti obnovit třístranné rozhovory Ruska, Ukrajiny a Spojených států, do nichž by se zapojily také dvě evropské země. Právě evropská účast by mohla změnit podobu dalších jednání, zatím ale zůstává příslibem, nikoli potvrzeným výsledkem.
Přestupy z TOP 09 k lidovcům vyvolaly spor o politické námluvy
Na jižní Moravě oznámily po volbách zhruba dvě desítky členů TOP 09 odchod ke KDU-ČSL. Předseda lidovců Jan Grolich odmítá, že by šlo o koordinovanou náborovou akci, a popírá také spekulace, že by odcházejícím sliboval funkce. Připouští ale, že se situace řešila už od léta. Spor tak není jen o samotné změně stranické příslušnosti, ale také o to, jak politici vysvětlují přesuny lidí mezi stranami a kde vedou hranici mezi osobním rozhodnutím a organizovaným náborem.
Zima může být teplejší, sníh ale nelze vyloučit
Výhled počasí na prosinec, leden a únor naznačuje, že letošní zima ve střední Evropě může být jiná, než jak si ji spojujeme s pravidelným sněžením a dlouhotrvajícími mrazy. Modely počítají s vyššími teplotami a menším množstvím sněhu, zároveň ale připouštějí náhlé vpády studeného vzduchu. Dlouhodobý výhled proto není přesnou předpovědí konkrétních dnů, spíše upozorněním, že ani teplejší zimní období nemusí probíhat rovnoměrně.
Dýně patří na dveře i na talíř
Oranžová dýně spojuje halloweenskou výzdobu s podzimním vařením. V kuchyni se uplatní například v risottu, kde její nasládlou chuť doplňují dýňová semínka a jemná stracciatella. Dýně navíc obsahuje betakaroten, vlákninu a draslík. Jednoduchá kombinace sezónních surovin tak může vytvořit jídlo, které se hodí pro běžnou večeři i slavnostnější stůl – bez potřeby složitého receptu.
Ne každé tajemství potřebuje kouzelníka a ne každá nejistota má okamžité řešení. Někdy je třeba rozlišit mezi tím, co víme, co teprve tušíme a co se ukáže až časem. Právě na podzim, kdy se svět mění kolem nás i v kalendáři, je taková trpělivost možná užitečnější než hledání rychlých odpovědí.