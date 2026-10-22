Kinclovi přišlo video, jak si Humburger dává koláče tři týdny před zápasem. Popsal, co ho nejvíc vytočilo

Váha v Karlových Varech ukázala 85,8 kg a hlavní zápas večera byl rázem v ohrožení. Patrik Kincl na ni o chvíli později stoupl s 84,3 kg, tedy pod limitem, po dnech odvodňování. Dominik Humburger dostal druhý pokus, vrátil se s 85 kg a pořád to nestačilo. Zápas padl a karta turnaje se přepisovala za jediný večer. Redakce MMAmag prošla čísla z vážení, oficiální materiály OKTAGON MMA i Kinclovu starší zkušenost s jedním ruským soupeřem a z toho srovnání vychází, že o gramy šlo až na druhém místě.
Váha v Karlových Varech promluvila dvakrát a ani jednou dobře
Veřejné vážení před turnajem OKTAGON 95 proběhlo 16. října 2026 v Karlových Varech, den před samotným večerem. Patrik Kincl, 37letý český bojovník střední váhy do 83,9 kg s bilancí 30-12-0, bývalý šampion a dvojka divize, limit splnil. Dominik Humburger, 30letý český bojovník téže kategorie s bilancí 12-3-0 a trojka pořadí, ne. OKTAGON MMA je česká organizace smíšených bojových umění.
Pro netitulový zápas ve střední váze platí hranice 84,4 kg. Kategorie je vedená na 83,9 kg a pravidla připouštějí toleranci 0,5 kg. Čísla z vážení popsaly Sportnet a iDNES, podle obou dostal Humburger na opravu 2 hodiny.
|Vážení
|Hmotnost
|Rozdíl proti limitu 84,4 kg
|Humburger, první pokus
|85,8 kg
|+1,4 kg
|Humburger, druhý pokus
|85,0 kg
|+0,6 kg
|Kincl
|84,3 kg
|−0,1 kg
Mezi oběma pokusy tedy Humburger ubral 0,8 kg. Na limit mu scházelo 600 gramů. Ze stránky turnaje, do které redakce MMAmag nahlédla, přitom plyne, jak velký zásah to byl: OKTAGON 95 šel do tisku jako souboj dvojky a trojky střední váhy, teď na něm stojí jako hlavní zápas Škvor proti Narkunovi.
Kincl ale později popsal, že nejvíc ho nedostalo číslo na displeji, ale záběry, které mu krátce po vážení přistály v telefonu.
Koláče, kamera a jeden vzkaz, po kterém už nebylo o čem jednat
V rozhovoru, který iSport TV zveřejnila 20. října 2026, Kincl tazateli Bryanu Laceymu popsal svou reakci jako „koktejl emocí“. Vztek podle něj přišel z toho, co měl za sebou: vysazení a odvodňování. A pak to video.
Kincl tvrdí, že mu přišly záběry, na kterých si Humburger 3 až 4 týdny před zápasem dává koláče a vtipkuje, že až se vypne kamera, dá si i dortík. Mluvil o neprofesionálním přístupu a ptal se, jak může takový člověk dostat hlavní zápas v prestižní organizaci. Podle svých slov soupeři oznámil, že při nesplněném druhém pokusu odstoupí. Odpověď, kterou popsal, byla v duchu otázky, jestli mu jako bývalému šampionovi vadí 1 kg.
Druhá strana mluvila už při vážení. Humburger tam podle přepisu iSportu ze 16. října 2026 vysvětloval, že hubnutí je u něj metoda pokus–omyl, a dodal: „Samozřejmě se nechci vymlouvat. Posral jsem to já. Omlouvám se organizaci i sportovní stránce Patrika. Té osobní tolik ne.“ Omluva zazněla veřejně. Kincl ale v rozhovoru trvá na tom, že od soupeřova týmu nepřišel pokus se domluvit ani se omluvit, a právě to ho podle jeho slov dorazilo.
Tuhle hranici si přitom Kincl nevymyslel v Karlových Varech, nosí ji v hlavě od jedné prohry z roku 2015.
Proč u Kincla nestačilo šest set gramů
V profilu ruského bojovníka Alberta Durajeva na Sherdogu redakce MMAmag dohledala, že Durajev porazil Kincla 17. dubna 2015 na turnaji ACB 16 submisí ve 3. kole. Odveta se měla odehrát o titul. Podle Match TV z 16. září 2016 ale Durajev převážil o 6 kg, přišel o pás a zápas se nekonal.
Kincl dnes tvrdí, že právě tehdy se zařekl, že proti soupeři po nesplněné váze už nenastoupí. V Karlových Varech to platilo i na šest set gramů.
Ondřej Novotný, spolumajitel a promotér OKTAGON MMA, při veřejném vážení podle Sportnetu označil situaci za hroznou pro organizaci, ale dodal, že Kinclovy zásady musí respektovat.
Pravidlo, které bojovník plní sám proti sobě
GLOSA Váha je jediná část zápasu, kterou neovlivní soupeř, rozhodčí ani kamera. Kdo ji nesplní, nepoškodí sebe. Poškodí toho druhého, který týden žil o vodě a trpělivosti.
Proto Kinclova věta o gestu dává smysl i bez emocí. Omluva nevrací gramy, ale vrací důvod jít do klece. Tady podle něj nepřišla včas a od těch správných lidí.
O výplatu přišel, o soupeře ne
Kincl v rozhovoru pro iSport TV tvrdí, že přišel o celou výplatu a že bude řešit kompenzaci. Žádné číslo veřejně nezaznělo a organizace částku nezveřejnila. Novotný 2 dny po turnaji iSportu řekl, že zápas se odehraje a strany jsou domluvené slovně i podáním ruky, smlouvy ale podepsané nejsou.
Na oficiálních profilech obou bojovníků, do kterých redakce MMAmag nahlédla, přesto ve znění ke dni 22. října 2026 stojí termín: Kincl proti Humburgerovi na turnaji OKTAGON 102 v Liberci 30. ledna 2027. Liberec je podle oficiálního profilu Humburgerovo město.
Šest set gramů tedy zápas nezabilo, jen ho odsunulo o 3 měsíce. A do klece v Liberci s oběma půjde i ten koláč.
Metodika
Článek staví na rozhovoru s Patrikem Kinclem zveřejněném 20. 10. 2026 na iSport TV, na přepisech veřejného vážení ze 16. 10. 2026 (iSport, Sportnet, iDNES) a na oficiálních stránkách OKTAGON MMA ve znění k 22. 10. 2026. Rozdíly proti limitu redakce MMAmag dopočítala z hodnot 83,9 kg (kategorie), 0,5 kg (tolerance), 85,8 kg, 85,0 kg a 84,3 kg; limit 84,4 kg je součtem prvních dvou čísel a je tedy dopočtený, nikoli převzatý z oficiálního dokumentu, jiné hodnoty do výpočtu nevstoupily. Video s koláči zůstává Kinclovým popisem: původní příspěvek se z oficiálních účtů bojovníka, jeho týmu ani organizace dohledat nepodařilo, stejně jako přesné znění věty o bývalém šampionovi, Novotného slova o penalizacích při rozdílu pod jeden kilogram a starší Kinclův veřejný výrok o této zásadě před rokem 2026. Výši výplaty ani kompenzace organizace nezveřejnila, žádnou částku proto text neuvádí a přepočty měn nebyly potřeba. Článek nezahrnuje zbytek karty OKTAGONu 95 a finanční vyrovnání mezi Kinclem a organizací zůstává otevřenou otázkou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek