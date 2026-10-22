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Když se něco semele, Hradec spustí poplach. Chystá nový systém

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Když přijde velká voda, požár nebo jiný průšvih, musí se lidé dozvědět o nebezpečí co nejrychleji. Hradec Králové proto chystá modernizaci varovného systému za 71 milionů korun, která by měla odstartovat už příští rok.
Když se něco semele, Hradec spustí poplach. Chystá nový systém

Když se něco semele, Hradec spustí poplach. Chystá nový systém

Zdroj: HZS Královehradeckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 15:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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