Když se něco semele, Hradec spustí poplach. Chystá nový systém

Když se něco semele, Hradec spustí poplach. Chystá nový systémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Když se něco semele, Hradec spustí poplach. Chystá nový systémZdroj: HZS Královehradeckého kraje
Článek byl publikován 22.10.2026 15:02
Krajský soud v Hradci Králové řeší první stížnosti na letošní komunální volby v Královéhradeckém kraji....
Kolem vedení Krkonošského národního parku je rušno a mezi obavami z reorganizace se objevilo i varování...
Milovníci horských kol se mají v Hradci Králové na co těšit. V třebešském lesoparku vznikne téměř 300 metrů...
Kontroverzní, ale zároveň oblíbený prvek v srdci Hradce Králové zůstane na svém místě. Rada města schválila...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →