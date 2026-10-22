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Monika Marešová utrpěla vážné poranění: Krev a strach o život! Synové si mezitím užívali New York

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Monika Marešová (51) má za sebou pořádně děsivý zážitek. Při cestě pražským metrem se stala účastnicí hromadného pádu na eskalátorech ve stanici Náměstí Míru. Z nebezpečného incidentu vyvázla s bolestivými zraněními, krvavými šrámy na zádech a zničeným oblečením. Jak sama přiznala, v jednu chvíli se dokonce obávala o svůj život. Zatímco se Monika vzpamatovávala z nepříjemného zážitku, její synové Jakub (19) a Matěj (17), které má z manželství s Leošem Marešem (50), si užívali pobyt v New Yorku.
Monika Marešová, exmanželka populárního moderátora Leoše Mareše.

Monika Marešová, exmanželka populárního moderátora Leoše Mareše.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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