Monika Marešová utrpěla vážné poranění: Krev a strach o život! Synové si mezitím užívali New York

Monika Marešová (51) má za sebou pořádně děsivý zážitek. Při cestě pražským metrem se stala účastnicí hromadného pádu na eskalátorech ve stanici Náměstí Míru. Z nebezpečného incidentu vyvázla s bolestivými zraněními, krvavými šrámy na zádech a zničeným oblečením. Jak sama přiznala, v jednu chvíli se dokonce obávala o svůj život. Zatímco se Monika vzpamatovávala z nepříjemného zážitku, její synové Jakub (19) a Matěj (17), které má z manželství s Leošem Marešem (50), si užívali pobyt v New Yorku.
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