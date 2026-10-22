Legalizace černých staveb: podívejte se na podrobný návod, jak postupovat podle nového stavebního zákona

Legalizace černých staveb se týká všech, kteří mají na zahradách kůlny, pergoly, přístřešky na auta nebo zahradní domky, které vyžadují povolení, ale nemají ho. Jak legalizovat černé stavby podle nového stavebního zákona?
Černé stavby není radno brát na lehkou váhu
Novela stavebního zákona přináší změny v pravidlech pro dodatečné povolení černých staveb. Majitelé nepovolených objektů budou muset při řešení jejich legalizace postupovat podle nových podmínek, přičemž bude vždy rozhodující posouzení konkrétní stavby stavebním úřadem.
Úprava nepředstavuje plošnou amnestii pro veškeré černé stavby, každý objekt bude posuzovat stavební úřad individuálně a legalizace bude závislá na aktivním přístupu vlastníka.
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Jaké jsou možnosti oproti původnímu zákonu
Nová pravidla pro dodatečné povolení černých staveb upravují zejména § 255 a § 256 stavebního zákona. Změny se týkají postupu při podání žádosti, doložení dokumentace a mimořádných případů, kdy může být stavba povolena za zvláštních podmínek.
První zásadní změnou je zmírnění důsledků zmeškání lhůty pro podání žádosti o dodatečné povolení. Podle původního znění majiteli, který nepodal žádost o dodatečné povolení stavby do třiceti dnů od zahájení řízení o jejím odstranění, představovalo zmeškání této lhůty zásadní překážku jejího dodatečného povolení. Pokud majitel nestihne podat žádost do třiceti dnů z objektivních důvodů, může podle ustanovení správního řádu požádat o prominutí zmeškání úkonu.
O prominutí zmeškání úkonu nerozhoduje sám vlastník. Musí splnit podmínky správního úřadu a doložit omluvitelný důvod zmeškání. Samotná žádost proto nezaručí, že bude stavbu možné dodatečně povolit.
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Co se stavbou, která nesplňuje podmínky?
Další novinkou je zavedení mimořádné výjimky. Podle § 256 odst. 3 může stavební úřad za stanovených podmínek dodatečně povolit také stavbu, která nesplňuje všechny běžné podmínky pro dodatečné povolení.
Musí jít však o případ, kdy by odstranění stavby představovalo zcela zjevně nepřiměřený zásah ve srovnání s přínosy jejího odstranění. Zároveň nesmějí být ponecháním stavby dotčeny veřejné zájmy ani práva třetích osob, například vlastníků sousedních pozemků. Ale ani tato výjimka neznamená automatickou legalizaci černé stavby a nezbavuje vlastníka odpovědnosti za případný přestupek.
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Jak legalizovat černou stavbu
Legalizace černé stavby začíná tím, že si majitel u příslušného stavebního úřadu zjistí, zda jeho stavba vůbec povolení vyžaduje.
Pokud chybí povolení, vlastník podá žádost o dodatečné povolení (dobrou zprávou je, že majitel nemusí čekat, až ho úřad vyzve, ale může podat žádost z vlastní iniciativy ještě před zahájením řízení o odstranění stavby).
Pokud majiteli chybí kompletní projektová dokumentace, může podat žádost o dodatečné povolení. Poté může požádat o přerušení řízení na dobu potřebnou k obstarání dokumentace. Stavební úřad však žádosti o přerušení nemusí vyhovět.
Během celého procesu musí majitel nemovitosti počítat s poplatky, které mohou činit až 50 tisíc korun v závislosti na typu stavby, a to nezávisle na případné pokutě za přestupek.
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Jak bude probíhat legalizace v praxi?
Legalizace přístavby
Pokud majitel zjistí, že přístavek u domu, který stojí na vlastním pozemku a neomezuje sousedy, není legalizovaný, požádá příslušný úřad o dohledání archivní dokumentace, zda se povolení v minulosti neztratilo. Následně si u projektanta objedná zaměření a podklady potřebné k povolení stavby. Na závěr podá žádost o dodatečné povolení stavby.
Důležitými podklady při posuzování konkrétního případu mohou být stáří přístavby a její dlouhodobé užívání. Samotné stáří přístavby a její dlouhodobé užívání však k dodatečnému povolení nestačí. Vlastník musí doložit požadované podklady a stavební úřad posoudí, zda jsou splněny podmínky pro dodatečné povolení. Pokud splněny nejsou, může být nařízeno odstranění stavby.
Legalizace garáže
Pokud má vlastník na zahradě garáž, proces nápravy zahájí tak, že si ověří přesný právní režim své stavby u příslušného stavebního úřadu, zajistí projektovou dokumentaci i geodetické zaměření.
Následně podá žádost o dodatečné povolení a doloží všechny potřebné podklady. Pokud stavební úřad povolení vydá, musí vlastník uhradit stanovený správní poplatek a případnou uloženou pokutu. Jestliže garáž vyžaduje kolaudační rozhodnutí, musí být také splněny podmínky pro jeho vydání.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: mmr.gov.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz