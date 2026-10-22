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Pohádka o babiččině pruhované šále, která v každém proužku schovávala jinou pohádku

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Dennívýzva
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Babiččina šála měla sedm proužků.Červený, modrý, zelený, žlutý, fialový, bílý a šedý. Anička ji milovala. Jednoho večera se dotkla červeného proužku a pokoj zmizel. Ocitala se před hradem, z jehož brány právě utíkala princezna na kozím povoze.
Pohádka o babiččině pruhované šále, která v každém proužku schovávala jinou pohádku

Pohádka o babiččině pruhované šále, která v každém proužku schovávala jinou pohádku

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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