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Českolipské ANO opustili někteří zastupitelé, Živá Lípa spolupráci nevylučuje

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Hnutí ANO v České Lípě opustili po volbách někteří zvolení zastupitelé. Odchod ohlásili dosluhující českolipský místostarosta Martin Brož a také Nela Ritnošíková Theerová, která byla poslední čtyři roky městskou radní na plný úvazek, oba byli členy ANO.
Českolipské ANO opustili někteří zastupitelé, Živá Lípa spolupráci nevylučuje

Českolipské ANO opustili někteří zastupitelé, Živá Lípa spolupráci nevylučuje

Zdroj: Město Česká Lípa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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