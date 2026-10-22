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Kuřecí salát, který mě přesvědčil, že studené jídlo může být stejně uspokojivé jako teplý oběd

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Pikantní kuřecí salát z celého kuřete, zeleniny a sojové omáčky, který chutná teplý i studený. Recept s postupem, tipy a zdravotními benefity kuřecího masa.
Fotografie ke kuřecímu salátu

Fotografie ke kuřecímu salátu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kuřecí salát, který mě přesvědčil, že studené jídlo může být stejně uspokojivé jako teplý oběd
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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