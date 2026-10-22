Kuřecí salát, který mě přesvědčil, že studené jídlo může být stejně uspokojivé jako teplý oběd

jsem mívala Kuřecí salát zařazený mezi jídla, která se dělají hlavně ve chvíli, kdy už se člověku nechce moc vymýšlet. Jenže pak mi kamarádka přinesla misku téhle varianty a já u ní zůstala stát déle, než jsem čekala. Přidala jsem si jednou, pak ještě trochu. V misce přitom nic okázalého: kuře, zelenina, trochu omáčky. Jen po první lžíci se ukáže, že tohle není unavený zbytek z lednice. Je to pikantní, voní to po zázvoru a a zelenina má pořád co říct. sójové omáčce
Základ je prostý, ale nedá se úplně obejít:
a zelenina se nesmí na pánvi udusit do kaše. kuře musí být uvařené dobře Stačí ji krátce orestovat, aby změkla, ale zůstala trochu pevná. U nás doma se salát jí dvojím způsobem. Teplý, hned po dodělání, nejčastěji s hranolkami. A potom studený druhý den, když si přes noc odpočine v lednici, na chlebu nebo v rohlíku. Přiznám se, že tahle studená verze mi někdy chutná víc. Maso do sebe natáhne sójovou omáčku a celé se to trochu uklidní.
Můj praktický tip: Kuře dejte do papiňáku s celým kořením. Vavřínem, novým kořením, pepřem a solí, a vařte pod tlakem přibližně 35 až 40 minut. Maso pak jde od kosti skoro bez práce a nezůstane suché. Při míchání se zeleninou už není potřeba žádné velké dochucování, většinu práce obstará sójová omáčka a zázvor. Recept na pikantní kuřecí salát se zeleninou a sójovou omáčkou
Celkový čas přípravy: cca 80 až 100 minut (nejlepší je po noci v lednici) Ingredience k přípravě
Vývar a kuře: 1 celé kuře (cca 1,2 až 1,5 kg) 2 vavřínové listy 4 kuličky nového koření 6 kuliček pepře sůl podle chuti
Zelenina na pánvi: 6 středních cibulí 3 papriky (ideálně mix barev) 1 celý pórek 3 stroužky česneku čerstvý nebo sušený zázvor (cca 1 lžička sušeného nebo 2 cm čerstvého) olej na restování
Omáčka a dokončení: 3 lžíce sojové omáčky 1 lžíce solamylu (kukuřičný škrob) 1 dl vody 1 malá konzerva kukuřice (cca 150 g) pepř, případně chilli podle chuti Postup přípravy kuřecího salátu se zeleninou a pikantním nádechem
1. Celé kuře vložte do papiňáku, zalijte vodou tak, aby bylo ponořené, a přidejte
vavřínové listy, nové koření, pepř a sůl. Hrnec zavřete a vařte pod tlakem 35 až 40 minut. Tlakový hrnec se tady opravdu hodí. Maso je hotové rychleji, zůstává šťavnaté a nerozvaří se tolik jako při dlouhém tažení v obyčejném hrnci.
2. Uvařené kuře vyndejte a nechte ho
15 až 20 minut zchladnout, aby se dalo vzít do ruky bez popálených prstů. Pak maso pečlivě oberte. Kůži odložte stranou, maso natrhejte na větší vlákna nebo kousky. Kosti ani vývar nevyhazujte; vývar se bude hodit do polévky, pod rýži nebo jako základ při dalším vaření. Foto: Cooky.cz, Kuřecí salát, který mě přesvědčil, že studené jídlo může být stejně uspokojivé jako teplý oběd Mezitím, co kuře chladne, připravte zeleninu
3.
Cibule nakrájejte na půlkolečka, papriky na proužky, pórek na kolečka a česnek nasekejte najemno. Čerstvý zázvor nastrouhejte. Pokud používáte sušený, jen si odměřte potřebné množství.
4. Ve větší pánvi nebo woku rozehřejte olej a nasypte cibuli. Na středním plamenu ji restujte
5 až 7 minut, až zesklovatí a na pár místech lehce zezlátne. Pak přidejte papriku, pórek, česnek a zázvor. Míchejte a nechte na pánvi ještě 5 až 8 minut. Zelenina má zůstat na skus. Jakmile se začne sesypávat a pouštět moc vody, už je to za hranou. U paprik a pórku je ta lehká křupavost docela podstatná.
Zapomeňte na sůl i pepř. Pokud chcete u pečeného kuřete kůži jako sklo, před pečením sáhněte po 1 věci
5. K orestované zelenině přidejte
obrané kuřecí maso a promíchejte. V hrnečku nebo odměrce rozmíchejte 3 lžíce sojové omáčky s 1 lžící solamylu a 1 dl vody. Vyplatí se to udělat pořádně, škrobové hrudky se pak v pánvi honí špatně.
6. Sojovou směs nalijte do pánve, vše znovu promíchejte a na středním ohni nechte asi
2 minuty probublat. Solamyl omáčku jen lehce zahustí, takže obalí maso i zeleninu tenkou lesklou vrstvou. Nakonec vmíchejte scezenou kukuřici a pánev odstavte.
7. Ochutnejte a dolaďte podle sebe. Někdy stačí pepř, jindy špetka soli, kdo má rád ostřejší jídlo, přidá chilli. Teplý salát podávejte třeba s hranolkami. Druhá možnost je nechat ho vychladnout a dát přes noc do lednice; studený s pečivem mi sedí snad ještě víc.
Tipy redakce: Zdravotní bonus kuřecího masa: Healthline řadí kuřecí maso mezi dobré zdroje bílkovin, vitaminů skupiny B a selenu. Pravidelná konzumace může podpořit růst svalů a pomáhat při regulaci hmotnosti. U tohoto salátu tedy nejde jen o chuť, výživově na tom není vůbec špatně. Záměna zeleniny: Když doma nejsou čerstvé papriky, dají se použít sterilovaný hrášek nebo žampiony. Přidejte je až ke konci, aby se nerozvařily a zbytečně nerozpadly. Solamyl vs. škrob: Pokud nemáte solamyl, sáhněte po stejném množství bramborového škrobu. Výsledek bude skoro totožný: omáčka zhoustne a přilne k masu i zelenině. Skladování: V uzavřené nádobě vydrží salát v lednici bez problémů 3 dny. Během té doby se chutě ještě propojí, takže druhý den bývá výraznější než hned po dovaření. Teplý nebo studený: Teplá verze s hranolkami poslouží jako vydatný oběd. Studený salát na tmavém chlebu nebo v rohlíku je rychlá svačina či lehká večeře, kdy už se člověku nechce nic ohřívat.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline