Zbytečný remake, nebo pohádková jistota? Nová Odvážná Vaiana dorazila na Disney+

Mělo jít o jasný komerční megahit a další přírůstek do série úspěšných hraných předělávek disneyovských pohádek. Místo toho ale nová Odvážná Vaiana (Moana) v kinech krutě narazila a počítá se mezi propadáky roku. Vážně si ale zasloužila tak trudný osud? To můžete už nyní prověřit na Disney+.
Loňská Sněhurka ukázala, že hraný remake pohádkové klasiky může snadno skončit ošklivým karambolem a propadákem po všech stránkách. Jinak se však předělávkám animovaných hitů vcelku daří, jak loni prokázal miliardový hit Lilo & Stitch či konkurenční Jak vycvičit draka. Odvážná Vaiana pak patří mezi nejpopulárnější Disneyho animáky posledních let, druhý díl dokonce v kinech hravě překonal hranici miliardy dolarů, od hrané verze se proto čekal podobný komerční úspěch. Zejména když si svou roli z animáků zopakoval hvězdný Dwayne Johnson. Jenže to tak úplně nedopadlo.
Příběh je nepřekvapivě stejný jako v případě prvního animovaného dobrodružství. I tentokrát rodiče s dětmi sledují příběh nebojácné hrdinky, která se vydává na dobrodružství napříč nádhernou Polynésií, aby našla kdysi mocného poloboha Mauiho, aby zachránil její lid. Čekají vás pak povědomé fórky, písně i překážky a po dějové stránce opravdu nečekají znalce předlohy žádná překvapení. A vlastně je nečekají ani nikde jinde.
Na filmovou Vaianu se sice hezky kouká a jako pocta polynéské kultuře funguje v podstatě stejně jako v případě předchozích počinů. Také triková stránka je správně opulentní a dalo by se říct, že publikum zkrátka dostává nenáročnou zábavu, která děti spolehlivě zabaví. Zároveň se ovšem jedná o naprostou režijní rutinu, která pouze kopíruje svého předchůdce 1:1 a nepřidává vůbec nic nového. Ve filmové podobě navíc snímek postrádá původní kouzlo a atmosféru a působí podstatně méně živelněji a hravěji než v případě animovaných pohádek. Korunu pak všemu nasazuje filmová hvězda s podivnou parukou. Rockův hlas se sice hodil do původní verze, v hrané podobě ovšem působí poněkud těžkopádně.
Diváci pak nenašli dostatek důvodů, proč by měli podruhé jít do kina „na to samé“, a ani populární značka je do sálů nepřilákala. Nová Odvážná Vaiana utržila v kinech pouze 323 milionů dolarů a nepokryla tím ani své náklady včetně marketingu. Pro slavné studio se jedná o jedno z největších komerčních zklamání roku, zároveň má však snímek všechny předpoklady k tomu, aby se stal rodinným hitem alespoň na streamu. Co myslíte, dokáže si Vaiana napravit na Disney+ aspoň částečně reputaci?
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Zdroj: Kinobox, Box Office Mojo, Disney+